　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／配合延期開學！基隆市府開第一槍…高中以下課輔、返校日取消

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲校園,學生,體育,籃球,籃球場,高中,運動,青少年,高中生（圖／記者周宸亘攝）

▲基隆市府率先宣布，高中以下課輔、返校打掃全取消。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，教育部2日宣布，高中以下學校開學時間全面延期。對此，基隆市政府教育處率先宣布，為了因應教育部的政策，對高中以下的學校活動進行調整，全面取消25日前的課後輔導、返校打掃等活動。

基隆市政府教育處公告了5項政策調整，這5項調整分別如下：

一、高級中等以下學校3日起至25日期之間的課後輔導、學習扶助班、營隊、返校打掃等活動一律取消(含身心障礙課後照顧班、職業試探及資優營隊等活動)。

二、已開學的私立幼兒園及非營利幼兒園維持現況，但須加強檢測與管理；公立幼兒園併同延後至25日開學，寒假課後留園部分由各園本權責決定是否辦理。

三、補習班配合教育部政策不暫停授課，不過政府將請各業者加強防疫工作管理，包含落實量體溫、準備消毒用酒精、保持教學環境通風良好等，教育處將加強市內所有補習班之防疫工作稽查，維護學童健康權益。

▼因應武漢肺炎疫情，基隆市府率先取消課輔、返校打掃的活動。（示意圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 上課，念書，圖書館。（圖／記者崔至雲攝）

四、各項教師研習部分照常舉行，除加強防疫工作落實量體溫、勤洗手、保持環境通風整潔之外，也鼓勵教師依需要帶口罩參與研習。但若有自中港澳返台的教師，一律在家休息14天。

五、有關本市及學校之重要活動，將等到中央政府部門相關規定公布後著手進行調整事宜。

基隆市政府教育處指出，因應武漢肺炎疫情對營隊等活動進行調整，希望學生家長能夠見諒，各承辦單位也應該與加強溝通，市府也將加強防疫措施。

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！

ET快訊
基隆市府開第一槍！高中以下課輔、返校日取消
這家超商「自開口罩產線」！釋出自有品牌56萬個　每人未限3片
湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96％
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應武漢肺炎防疫寒假延長　桃教育局研商新措施

像極動畫電影般場景　桃園中庄景觀平台　續開放三個月

另類感謝　2020桃園優良外籍移工選拔活動報名開始

快訊／配合延期開學！基隆市府開第一槍…高中以下課輔、返校日取消

桃園燈會活力中壢女警服務隊　著飛行夾克亮麗吸睛

來桃園找茶尋花　龍潭魯冰花季即將登場　三水茗園搶先綻放

「林口阿姨」發口罩附酒精！1小時內掃光　上百居民排爆淚謝：住這好幸福

影／武漢返台失聯　男子「覺得不對勁」急衝派出所…鬆口揭與失聯女關係

非法移工遭通緝　桃警臨檢出租套房識破查獲送辦

因應開學日延後至2月25日　台南市教育局將同步啟動因應作為

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

因應武漢肺炎防疫寒假延長　桃教育局研商新措施

像極動畫電影般場景　桃園中庄景觀平台　續開放三個月

另類感謝　2020桃園優良外籍移工選拔活動報名開始

快訊／配合延期開學！基隆市府開第一槍…高中以下課輔、返校日取消

桃園燈會活力中壢女警服務隊　著飛行夾克亮麗吸睛

來桃園找茶尋花　龍潭魯冰花季即將登場　三水茗園搶先綻放

「林口阿姨」發口罩附酒精！1小時內掃光　上百居民排爆淚謝：住這好幸福

影／武漢返台失聯　男子「覺得不對勁」急衝派出所…鬆口揭與失聯女關係

非法移工遭通緝　桃警臨檢出租套房識破查獲送辦

因應開學日延後至2月25日　台南市教育局將同步啟動因應作為

低空操作決策時間僅1秒　IDF性能展示飛行官膽大心細

因應武漢肺炎防疫寒假延長　桃教育局研商新措施

像極動畫電影般場景　桃園中庄景觀平台　續開放三個月

另類感謝　2020桃園優良外籍移工選拔活動報名開始

快訊／配合延期開學！基隆市府開第一槍…高中以下課輔、返校日取消

口罩買不到　趙少康怒指始作俑者「都是蘇貞昌」

雷／《愛的迫降》出現熟悉旋律！玄彬嘟嘴生氣...原來是被斷網

快訊／湖北疫情中心最新發現！初篩有「3種藥物」能抑制武漢肺炎病毒

抽完「生死簽」馬上離職！3醫院護士「請病假」拒出勤　港6700醫護挺罷工

卡通人物與魔術方塊融合了！旋轉拼出米奇、Kitty　想收藏先考驗腦力

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

地方熱門新聞

武漢返台失聯　他「覺得不對」衝派出所

林口阿姨發口罩掃光　百居民淚謝

黃世杰立院就職　推動清大設醫院

因地制宜善警2月1日交通大執法

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台中里長送3千片口罩　里民半小時領完

因應開學日延後台南市教育局因應

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

桃園燈會　活力中壢女警服務隊

龍潭魯冰花季即將登場　三水茗園搶先綻放

非法移工遭通緝　桃警識破送辦

捐血送電影票再加碼八月堂　新竹人超熱血

更多熱門

相關新聞

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

武漢肺炎蔓延引起「口罩之亂」，各大藥局、藥妝店口罩缺貨引起民眾擔憂，政府雖然緊急宣布統一調度口罩、價格統一，並限制購買數量，但仍有許多民眾買不到。對此，主持人趙少康表示，始作俑者就是行政院長蘇貞昌。

抽完「生死簽」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

抽完「生死簽」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

醫師：口罩消毒後可重複用

醫師：口罩消毒後可重複用

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

武漢肺炎病毒與蝙蝠序列96%一致

武漢肺炎病毒與蝙蝠序列96%一致

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎教育部基隆

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

劇組爆沒消毒防疫！　5演員突「集體中鏢病倒」

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

飛飛翔翔「戴口罩」現身彰化！

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

陳艾琳看履歷火大截圖PO網！

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

更多

最夯影音

更多
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面