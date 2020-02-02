快訊／配合延期開學！基隆市府開第一槍…高中以下課輔、返校日取消

▲基隆市府率先宣布，高中以下課輔、返校打掃全取消。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，教育部2日宣布，高中以下學校開學時間全面延期。對此，基隆市政府教育處率先宣布，為了因應教育部的政策，對高中以下的學校活動進行調整，全面取消25日前的課後輔導、返校打掃等活動。

基隆市政府教育處公告了5項政策調整，這5項調整分別如下：

一、高級中等以下學校3日起至25日期之間的課後輔導、學習扶助班、營隊、返校打掃等活動一律取消(含身心障礙課後照顧班、職業試探及資優營隊等活動)。

二、已開學的私立幼兒園及非營利幼兒園維持現況，但須加強檢測與管理；公立幼兒園併同延後至25日開學，寒假課後留園部分由各園本權責決定是否辦理。

三、補習班配合教育部政策不暫停授課，不過政府將請各業者加強防疫工作管理，包含落實量體溫、準備消毒用酒精、保持教學環境通風良好等，教育處將加強市內所有補習班之防疫工作稽查，維護學童健康權益。

▼因應武漢肺炎疫情，基隆市府率先取消課輔、返校打掃的活動。（示意圖／記者崔至雲攝）

四、各項教師研習部分照常舉行，除加強防疫工作落實量體溫、勤洗手、保持環境通風整潔之外，也鼓勵教師依需要帶口罩參與研習。但若有自中港澳返台的教師，一律在家休息14天。

五、有關本市及學校之重要活動，將等到中央政府部門相關規定公布後著手進行調整事宜。

基隆市政府教育處指出，因應武漢肺炎疫情對營隊等活動進行調整，希望學生家長能夠見諒，各承辦單位也應該與加強溝通，市府也將加強防疫措施。

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