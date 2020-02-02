買不到口罩！大媽衝急診室嗆：醫院囤貨？　第一線人員崩潰吐心聲

▲大媽買不到口罩，竟衝急診室鬧場，質疑醫院把口罩藏起來囤貨。（示意圖／記者李宜秦攝）



記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的疫情在全世界擴散，引起台灣社會的恐慌，一名醫院的第一線人員2日抱怨，近期許多民眾搶著買口罩，結果一名大媽疑似沒搶到，跑來醫院大鬧，抱怨為何只有醫護人員有口罩可以戴，「是不是都被醫院囤貨了」，讓他氣炸大罵，「有種來試試看…沒試就別批評我們的辛苦。」

這名第一線人員在臉書社團「爆怨公社」抱怨，他雖然不是護理人員，但也是醫院裡直接接觸病人的員工，雖然過年期間有不少人買不到口罩，但醫院仍有配給這些第一線人員足夠量的口罩，「過年期間急診很忙，我們要去支援。」

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沒想到支援急診時，意外聽見一名疑似搶不到口罩的大媽正在飆罵，對著護理人員抱怨，為何民眾搶不到口罩，醫護人員卻全部都有口罩可以戴，「是不是都被醫院囤貨了」，讓他超級傻眼，「我整個超想回她心中的os，但怕被投訴我們服務態度差，所以忍住了…。」

▼面對新型冠狀病毒肺炎的疫情，各國醫護人員總是站在第一線。（示意圖／翻攝微博）



這名第一線人員表示，若能夠連休14天，他也不想戴口罩，「我也想把口罩讓給她，讓她知道戴N95進隔離房消毒45分鐘到一個小時是什麼心情」，自己工作一個小時，就會滿身大汗，要換套工作服才能繼續服務病人，甚至被同事質疑「是不是去摸魚」，讓他感到相當不滿。

許多網友看完這名第一線人員的貼文，立刻心疼回應，「辛苦了」「我們有你們真好」、「謝謝你們，辛苦了」、「 謝謝你們的犧牲付出，真的辛苦了」、「辛苦了，第一線的醫護人員真的很累，拜託別再把醫護人員當服務業了。」

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