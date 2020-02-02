10名武漢肺炎病患「全被同一人傳染」！　陸官方急發通知：做好個人防護

▲大陸已有14,403名確診武漢肺炎病患。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續擴散，截止今（2）日上午12點37分，大陸已有14,403例確診病例；其中，江蘇省共有236例確診、6人治癒。不過，江蘇徐州市疾病預防控制中心1月31日通報，其中有10名病患全是同一名待確認病例的密切接触者，出現1傳10感染的情況。

據央視報導，江蘇徐州市疾病預防控制中心指出，1月30日10時至31日17時，徐州市新增19例新型肺炎病例；其中，睢寧縣有10人都是同一名待確認病例的密切接觸者。對此，控制中心表示，因宿遷市宿城區耿車鎮等鄉鎮與睢寧縣接壤，人員相互流動較為頻繁，傳染危險性增加。

▲江蘇省日前傳出有1人傳染10人的情況發生。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

此外，江蘇徐州市疾病預防控制中心今日上午也發布緊急通知，提醒市民們認真做好個人防護，出門務必佩戴口罩，盡量減少外出活動、減少人員聚集、避免到睢寧縣等地，且主動做好個人與家庭成員的健康監測。

據悉，江蘇昨（1）日又新增34例武漢肺炎病例；其中，南京市7例、無錫市6例、徐州市7例、常州市1例、蘇州市4例、南通市5例、淮安市1例、鹽城市2例、鎮江市1例。

在新增確診病的34例病例中，6例有武漢旅行史、4例有武漢居住史、2例有湖北以外地區旅行史、21例為此前確診病例的密切接觸者，年齡介於16至80歲，最小的16歲，均在定點醫院救治，病情穩定。另外，江蘇目前已累計達236例，共有6人治癒。

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