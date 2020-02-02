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武漢肺炎　各國對中國民眾入境管制措施一覽

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▲▼防範武漢肺炎疫情，泰國蘇汪納蓬國際機場旅客戴著口罩。（圖／路透）

▲防範武漢肺炎疫情，泰國蘇汪納蓬國際機場旅客戴著口罩。（圖／路透）

文／中央社

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情爆發，各國紛紛對中國公民或自中國出境的人士採取暫時性限制措施。據中國官方統計，目前計有62個國家地區實施相關限制措施。

據中國國家衛生健康委員會最新數據，截至2月1日午夜，中國共確診1萬4380例，累計死亡病例304例、治癒331例。而僅2月1日一天就新增2590例確診，其中湖北省就占1921例；新增死亡病例45例，全數為湖北省病例。

英國廣播公司（BBC）報導，全球包括台灣在內有24國通報確診病例，目前中國境外泰國19例，新加坡、日本、南韓分別有16、15、12例；台灣、澳洲各10例。

以下為據各外媒和維基百科（Wikipedia）資料彙整，各國對中國旅客入境管制措施一覽：

● 台灣 ─ 1月26日宣布全面暫緩中國大陸人士以小三通事由到金門、馬祖與澎湖離島；2月2日起防疫升級，2級流行地區廣東民眾不得入境；同時凡有廣東旅遊史與透過小三通入境者，都須居家檢疫14天。

● 歐盟申根區 ─ 除法國外，所有國家2月1日均暫停核發簽證給中國公民。

● 亞美尼亞 ─ 從2月1日至3月31日暫停對中國公民實施免簽措施。

● 澳洲 ─ 自2月1日起，禁止來自中國的非公民入境澳洲，只有「澳洲公民、澳洲居民、受撫養的家屬、法定監護人或配偶」可獲准從中國入境。

● 伊拉克 ─ 多個機場對中國公民或來自中國的旅客實施入境限制。

● 以色列 ─ 1月30日禁止來自中國的所有班機降落；2月1日進一步封鎖過去14天曾造訪過中國的第3國旅客。

● 哈薩克 ─ 停止核發簽證給中國公民並暫停免簽過境計畫。

● 北韓 ─ 對自中國入境的所有人員實施強制隔離，同時嚴格限制兩國邊境往來。

● 科威特 ─ 入境禁令實施對象包括疫情爆發期間曾造訪中國的人員，包括科威特公民。

● 馬來西亞 ─ 暫時禁止造訪過湖北省的外籍人士入境。

● 蒙古 ─ 關閉所有進出中國的出入境口岸直到3月2日。

● 尼泊爾 ─ 從1月30日起關閉與中國的邊界，為期15天。

● 巴布亞紐幾內亞 ─ 禁止所有來自亞洲的外國旅客入境，並關閉陸地邊境。

● 菲律賓 ─ 1月28日暫時停止對中國公民發放落地簽；2月2日宣布全面禁止來自中國、香港、澳門的外籍旅客入境；菲國公民和永久居留證持有者可以入境，但必須強制隔離14天。

● 俄羅斯 ─ 關閉與中國接壤的邊界，並停止核發電子簽證給中國國民。

● 新加坡 ─ 自2月1日晚上11時59分起，禁止所有過去14天內曾到中國大陸的旅客入境新加坡及在新加坡轉機。

● 斯里蘭卡 ─ 中國公民將無法取得落地簽。

● 越南 ─ 停止對中國公民核發簽證。

● 美國 ─ 從湖北返美的公民須強制隔離14天，過去14天曾前往中國的外籍旅客則禁止入境。

● 紐西蘭 ─ 路透社報導，紐西蘭今天宣布明日起禁止所有從中國大陸出發的外籍人士。紐西蘭外交部也向紐國國內民眾提升旅遊警示至最高級別，建議不要前往中國大陸。

中國官方統計，到目前計有62個國家地區就武漢肺炎防疫，對中國民眾實施的入境管制措施。

根據中國外交部領事司「中國領事服務網」的彙整資料，有6個國家對中國公民採取簽證收緊措施；4個國家對中國公民採取入境限制措施；5個國家對護照簽發地為「湖北」及有湖北旅行經歷等人員進行入境管控；47個國家對入境旅客採取體溫檢測、健康狀況申報等。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）

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