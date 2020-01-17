　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣第一天價車牌「從頭發到尾」　勝利又幸運的「VVV-7777」也開放競標　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣第一天價車牌是這隻！　勝利又幸運的「VVV-7777」開放競標。（圖／新竹區監理站提供）

▲新竹區監理所將開放20組象徵勝利Victory的「VVV」競標。（圖／新竹區監理所提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹區監理所於2月3日10時至5日10時止，辦理自用小型車「VVV-0065至VVV-0085」共計20副代碼號牌競標（不含4及VVV-7777），由於車牌「VVV」有著象徵勝利Victory的涵意，因此消息一出，就收到不少詢問，本次最熱門的競標車牌「VVV-7777」將從6000元開始起標，還未開標，就吸引不少關注目光。

新竹區監理所表示，車牌標售分3等級競標；第一級車為4個相同的數字，例如7777，起標價為6000元；第二級為「前小後大」或是「重複對稱」的數字例如8899等和6789等連續數字，起標價為3000元（本次暫不提供）；而不屬於第一級、第二級以外的「車主自選號」則為第三級，從3000元開始起標。

2018年11月間北部的監理所也開拍過「VVV」系列車牌，其中「VVV-9999」車牌以30萬得標，過去台北監理所曾以一組「BMW-8888」拿下89萬得標紀錄，但若要說到最高車牌競標金額，則是2011年的舊式車牌「8888-88」，以金額358萬9000元得標，還有第二名是2012年「AAA-8888」以200萬1000元得標，另外還有2014年在台南監理站以380萬元高價拍下「AMG-8888」，只是最後卻因未繳保證金而慘遭流標。

請繼續往下閱讀...


新竹區監理所表示，有意參加競標的民眾，只需準備自然人憑證及晶片讀卡機，並加入「監理服務網」會員，即可至網站上參加競標，過程簡單便利，還可設定底標價自動競標，同時提醒有意願參加標牌的民眾，參加競標的會員帳號所設定最高競標金額，或出價超過30萬元時，需先線上即時轉帳繳交20%（即6萬元）保證金，才能繼續參與競標。

►春節送禮 這裡最優　　　　

►名校體師3罵小五生「全家都沒教養」　媽媽氣炸不忍了：絕不和解

►臨停車狂晃！驚見「男女詭異交疊」　人妻敲窗...差點中風：是我老公

►影／竹科大型路牌掉落「騎士路過遭瞬間正面擊中」　頭部變形身亡

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

CBA／陳盈駿23分、8助攻　廣州絕殺青島終止15連敗

附爐子卻無抽油煙機！他嘆「套房格局各種怪」PO文取暖　網爆共鳴揭原因

快訊／陳菊卸任、蘇嘉全接總統府秘書長？總統府澄清：憑空杜撰

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

春節前後境外移入傳染病「近9成來自新南向國家」專家教你防範訣竅

蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

「超肥冬瓜糖」爬廚房！他崩潰殺不完　網曝幼蟲真面目：沒頭還蠕動

蘇貞昌談罷韓：選舉罷免是人民權利！政府會妥善因應

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

員工爆料加班出差沒領加班費　和碩：均依勞基法辦理

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

屏東觀世音花燈電爆高雄　網笑翻

低溫＋大雨10°C急凍2天　春節再變天

狂醫30年固定捐半薪　睡4小時澎湖義診

冷氣團最冷時刻到！4縣市10度↓低溫特報

同事請客…他爽點270元！網轟：很不會做人

北大新宿舍　校方發聲明回應

媽約相親！兒「一晚爽吃3妹」曬照閃瞎

4縣市低溫特報　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

萬巒豬腳宅配爆開　客服竟回：賠你醬包

喝骨仔肉湯「吃到牙齒」！網解答：很正常

2歲↓幼童強制坐後向式安全座椅

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

更多熱門

相關新聞

遠傳總座井琪：5G標金過高對產業發展負面衝擊、提撥1/2協助建設

遠傳總座井琪：5G標金過高對產業發展負面衝擊、提撥1/2協助建設

5G首波數量競標結果今（16）日出爐，遠傳電信認為，本次競標中因政府釋出資源不足以提供產業發展需求，造成標金不斷上揚而成為「全球最高5G頻率標金」的結果，不僅造成業者成本大幅增加而對消費者權益產生重大影響，也必然會對產業發展產生負面衝擊，並影響國家寬頻產業的國際競爭力。

千萬收入全捐了　鋼鐵H夾克價目表曝光

千萬收入全捐了　鋼鐵H夾克價目表曝光

拍「8895車牌」傳群組笑：爸爸救我！結局糗翻

拍「8895車牌」傳群組笑：爸爸救我！結局糗翻

業內人士：5G標金會突破千億

業內人士：5G標金會突破千億

電動車免照免車牌　沒戴安全帽照罰

電動車免照免車牌　沒戴安全帽照罰

關鍵字：

新竹區監理站車牌選號競標

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

清純女星「劇組全是表兄弟」！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面