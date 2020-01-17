台灣第一天價車牌「從頭發到尾」　勝利又幸運的「VVV-7777」也開放競標　

▲新竹區監理所將開放20組象徵勝利Victory的「VVV」競標。（圖／新竹區監理所提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹區監理所於2月3日10時至5日10時止，辦理自用小型車「VVV-0065至VVV-0085」共計20副代碼號牌競標（不含4及VVV-7777），由於車牌「VVV」有著象徵勝利Victory的涵意，因此消息一出，就收到不少詢問，本次最熱門的競標車牌「VVV-7777」將從6000元開始起標，還未開標，就吸引不少關注目光。



新竹區監理所表示，車牌標售分3等級競標；第一級車為4個相同的數字，例如7777，起標價為6000元；第二級為「前小後大」或是「重複對稱」的數字例如8899等和6789等連續數字，起標價為3000元（本次暫不提供）；而不屬於第一級、第二級以外的「車主自選號」則為第三級，從3000元開始起標。

2018年11月間北部的監理所也開拍過「VVV」系列車牌，其中「VVV-9999」車牌以30萬得標，過去台北監理所曾以一組「BMW-8888」拿下89萬得標紀錄，但若要說到最高車牌競標金額，則是2011年的舊式車牌「8888-88」，以金額358萬9000元得標，還有第二名是2012年「AAA-8888」以200萬1000元得標，另外還有2014年在台南監理站以380萬元高價拍下「AMG-8888」，只是最後卻因未繳保證金而慘遭流標。

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新竹區監理所表示，有意參加競標的民眾，只需準備自然人憑證及晶片讀卡機，並加入「監理服務網」會員，即可至網站上參加競標，過程簡單便利，還可設定底標價自動競標，同時提醒有意願參加標牌的民眾，參加競標的會員帳號所設定最高競標金額，或出價超過30萬元時，需先線上即時轉帳繳交20%（即6萬元）保證金，才能繼續參與競標。

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