10月大男嬰也中標！北京新增15例武漢肺炎　2患者否認湖北接觸史

▲北京一名10月大男嬰也被確診患有武漢肺炎。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續蔓延，大陸目前已有14,401例確診、304例死亡。據悉，截止昨（1）日12時至24時，北京又新增15名確診武漢肺炎病患，總數達到183例；其中，患者甚至還包含一名年僅10個月大的男嬰。

據大陸國家衛健委公布數據顯示，北京昨日12時至24時又新增了15例新型肺炎病例，年齡介於10個月大至77歲，共8女7男。北京目前累計確診共183例；其中死亡1例、出院9例，而剩下的173例則在定點醫院進行隔離治療。

衛建委指出，在北京的15例病例中，11例有湖北及其他省份接觸史，4例為確診病例的密切接觸者，其中2例既有湖北及其他省份接觸史，又是確診病例的密切接觸者。據悉，有2例否認湖北接觸史，正在進一步核實，目前均已送至定點醫療機構進行救治。

針對北京疫情的183例病例中，東城區有3例、西城區17例、朝陽區35例、海淀區41例、丰台區16例、石景山區4例、門頭溝區1例、房山區2例、通州區13例、順義區6例、昌平區12例、大興區21例、懷柔區1例、外地來京人員11例；另外，平谷區、密雲區、延慶區，目前尚未有病例傳出。

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