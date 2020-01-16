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文武兼備彰警第一人！謝秉辛書法連3年獲日本大賞　開發3專利推廣國寶硯

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記者唐詠絮／彰化報導

田中警分局上午舉辦2020「鼠來寶迎春揮毫贈春聯活動」，由巡佐謝秉辛挑大樑現場揮毫，他的墨寶早在20年前紅遍日本，連續3年獲得大賞，近年還開發3張專利，結合在地瑰寶螺溪石硯組合文房四寶框架藝術品，作品都令人激賞，也讓他在27年的警界生涯中，發揮出人生藝術天地，成為才學文武兼備的警察書法家。

▲彰化田中警分局謝秉辛是個知名的警察書法家。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化田中警分局巡佐謝秉辛是個知名的警察書法家。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化田中警分局謝秉辛是個知名的警察書法家。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲謝秉辛現場揮毫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

謝秉辛(47歲)自高中時期即勤習書法，寫作至今20多年未曾間斷，1994-1996年參加日本書藝院於東京美術館舉辦的國際美術書法展賽連續獲得大賞，亦曾獲全國公務員美術聯展賽大獎，當時的書法作品在行政院聯合辦公大樓公開展出，政府推動六星計劃社區總營造期間擔任書法社指導老師，也曾多次獲聘國、中小學保防書法寫作比賽評審等。

▲彰化田中警分局謝秉辛是個知名的警察書法家。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化田中警分局舉辦送春聯活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

10年前謝秉辛調回田中警分局服務，因書法寫作常接觸到轄區二水鄉濁水溪螺溪石硯雕刻家，也體會其螺溪石硯磨墨發墨特色並不亞於大陸廣東省端州的端硯及安徽省歙州的歙硯等名硯，在螺溪硯盛產時期二水鄉曾有不少鄉民以雕硯為業，可惜近年來因學習書法藝術人數逐漸銳減，又加上經濟蕭條，使得相當具有地方特色的螺溪石硯也越來越沒落，早期從事螺溪石硯雕家也因而紛紛改行諆生。

▲彰化田中警分局謝秉辛是個知名的警察書法家。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化田中警分局舉辦送春聯活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有感於如以，謝秉辛內心深深不捨如此好發墨的硯台與具創作藝術價值的石硯乏人問津，遂意思索，近些年因毛筆寫作需使用到硯台而購買者銳減，倒不如將其石硯與書法藝術結合，巧思把筆、墨、紙、硯在框架上的組合，拼構成一幅「文房四寶」的藝術品，另類的推廣彰化縣的國寶螺溪石硯，亦頗得書法及藝術品愛好者的喜歡，此舉，也獲得經濟部智慧財產局審查通過新型專利。

▲彰化田中警分局謝秉辛是個知名的警察書法家。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲謝秉辛發揮美術創意，讓國寶螺溪硯發光發熱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中警察分局分局長鄭頴聰表示，更希望藉由這次贈送春聯的活動，讓大家提前感受過年的氣氛外，也藉這個機會向在場民眾宣導109年加強重要節日安全維護活動，自1月16日22時起至1月30日24時止，本分局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為重點，提供多項服務措施，如護鈔、舉家外出安全維護、人潮眾多地點設置機動派出所、加強協尋失蹤人口返家團圓及協助申辦愛心手鍊、春節重要路口交通疏導等，期許民眾能以輕鬆、安心的心情迎接新年。

▲彰化田中警分局謝秉辛是個知名的警察書法家。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲謝秉辛發揮美術創意，申請3張專利將國寶螺溪硯發光發熱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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