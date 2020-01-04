南鯤鯓代天府迎新春聯活動　義賣3大幅春聯18萬元

▲南鯤鯓代天府舉辦2020年迎新年寫春聯贈春聯活動，名書法家吳明昌提供的3大幅春聯，由南鯤鯓廟董事會3巨頭，各以6萬元購買做為添油香錢，場面熱鬧溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以奉祀五府千歲聞名的台灣王爺總廟南鯤鯓代天府，4日在廟前廣場舉辦2020年迎新年寫春聯贈春聯活動，吸引近千信徒民眾參與，由名書法家吳明昌提供的3大幅春聯，在總幹事侯賢遜當場義賣下，南鯤鯓廟董事會3巨頭董事長王連興、副董事長陳浚鎰、常務監事吳朱福各以6萬元購買做為添油香錢，場面熱鬧溫馨。

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總幹事侯賢遜表示，南鯤鯓代天府創建於明永曆16年（公元1662），崇祀五府千歲，有「台灣王爺總廟」、「台灣省宗教紀念物觀光區」、「國定古蹟」、「米其林綠色旅遊指南三星級景點」雅號；也是台灣王爺廟指標性廟宇，分靈宮廟眾多且遍及海內外，王爺祭也是全台規模最盛大，進香團最多的王爺祭，也因此被內政部指定「五府千歲進香期」為國家重要民俗。

侯賢遜說，春聯是文學與書法、生活的結合，自古傳襲至今，每逢新年，家家戶戶必會張貼，賦予迎春吉祥的佳節習俗。廟方為推廣優良傳統文化，舉辦2020「庚子迎春寫春聯、贈春聯」活動，寫春聯活動開筆主題：1.庚子慶豐稔2.靈鼠迎春祝歲豐，分別由中國書法學會理事長葉國華、書法家黃宗義教授、總幹事侯賢遜及秘書李國殿和名書法家吳明昌進行開筆儀式，隨後由書法家蔡長翰等12位志工協助信眾寫春聯，共發出600份春聯。

比較特殊的是，名書法家吳明昌提供3大幅春聯義賣，總幹事侯賢遜當場拍賣，隨後由董事長王連興、副董事長陳浚鎰、常務監事吳朱福等董事會3巨頭，各以6萬元購買做為添油香錢，場面熱鬧溫馨。

4日虔誠前來參拜五府千歲的信眾相當多，除了參加活動，並可親臨欣賞12名書法家現場揮毫，並領取所揮毫春聯作品，隨國樂助興演奏，現場歡欣熱鬧，實在是一舉兩得的宗教文化之旅。

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