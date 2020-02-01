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消失男女趴趴走15天！武漢回台「留假電話、地址」　男生找到了

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記者柯沛辰／台北報導

北部一對男女16日從武漢返台，但入境時卻填寫假資料，留下假的電話和住址，直到30日里長訪查驚覺受騙，才趕緊報案處理。2人全台趴趴走15天，警方31日找到失聯的馮姓男子，但陳姓女子至今仍行蹤不明。

台北市大安區錦華里里長溫美珠表示，「我們社區有2例從武漢入境的民眾，我們來好好關心他，結果讓我們真的很詫異的、非常憤怒的是，這2個人寫的都是假資料，到底有多少這樣子入境的人，而且是來自武漢的重災區民眾，現在逍遙、趴趴走在我們整個台灣呢？」

▲▼消失男女趴趴走15天！武漢回台「留假電話、地址」　男生找到了。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲里長溫美珠透露，這對男女16日入境，里幹事27日訪查無果，30日再訪才發現是假地址。（圖／東森新聞）

溫美珠指出，里幹事上月27日初三接獲通知，前往訪視從武漢返台的馮男、陳女，但2人電話空號、手機關機，一路找到兩人填寫的居住地址，又發現是一棟住商混合大樓，只好等到30日初五開工再會同警方前往，沒想到這竟是馮男的前公司地址，2人根本不住這裡。

溫美珠氣憤地說，里幹事放棄過年假期，無休親自訪視，如今在警方協助下，男雖然在新北市被找到，但戶籍在桃園市的陳女依舊下落不明，若從16日入境算起，2人已在全台流竄將近半個月，又不配合防疫，希望政府可以霸氣開罰。

▲▼消失男女趴趴走15天！武漢回台「留假電話、地址」　男生找到了。（圖／東森新聞）

▲里幹事循地址訪視，最後卻只找到一棟商辦大樓。（圖／東森新聞）

▲▼消失男女趴趴走15天！武漢回台「留假電話、地址」　男生找到了。（圖／東森新聞）

▲原來，馮男、陳女留的是男方前公司的地址。（圖／東森新聞）

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