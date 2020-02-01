1家只有1人能出門！　湖北黃岡「加碼嚴控」今起市區人口管制

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

湖北黃岡1日公佈緊急通知，加強武漢肺炎疫情防控工作，實行市區人口出行管控措施，最大限度減少人員流動，若非疫情需要人員，一家只能指派一名家庭成員外出採買，從今（1）日開始實施。

根據「黃岡發布」微信公眾號1日消息，為了確實做好武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情，發佈《關於加強市區人員出行管控工作的緊急通知》，最大限度減少人員流動，最大力度控制疫情傳播，最大程度保證人民群眾生命健康。

一、嚴格控制市區居民出行。每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在商超和藥店上班外，不得外出。

二、市區所有黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好自己、家人、親屬，帶動街坊鄰居，協助工作人員勸導社區居民按要求少出門、少上街、不串門、不聚集。

三、對拒不聽從居民社區工作人員管理勸阻、聚眾鬧事的，公安機關要加大打擊力度。凡發現黨員幹部、公職人員不服從管理，不聽從勸阻，參與聚眾鬧事的，提請紀檢監察機關嚴肅問責，同時追究其所在單位主要負責人責任。

四、駐居民社區聯繫包保的黨員幹部要切實履行包保責任，按時上崗履責，主動支持配合居民社區工作人員做好人員外出管控工作。履職不到位的，嚴肅問責。

五、市區人員出行管控措施解除時間另行通知。

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