餐廳「體溫管制入場」...騎士一量店員驚恐！　反轉真相曝他白眼：靠X啊

▲不少店家嚴格測量客人體溫。（示意圖／記者孫于珊攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因應武漢肺炎疫情，不少商家、大型活動都要求客人或是參與者先量體溫管制入場，就怕一個不注意造成防疫漏洞。有網友日前進入餐廳前就被要求測溫，不料一量下去店員明顯露出驚恐表情，害他跟著緊張，反轉真相曝光後他才鬆了一大口氣，眾人也都笑噴了。

「害我以為我中鏢了！」一名網友在臉書「爆廢公社」中分享近日量體溫的經驗，他表示30日時到高雄某間餐廳吃飯，停好機車、進入店門口時，就被員工要求先量過體溫。

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原PO乖乖配合測溫，沒想到餐廳員工一看到體溫計上的數字竟一臉驚恐，還不知所措地看向旁邊的同事。原PO這時也慌了，緊張地問對方「怎麼了嗎？我體溫有升高嗎？」擔心自己也被病毒感染。

沒想到，店員這時才幽幽道出真相，「你體溫29度。」原PO這才鬆了一口氣表示，「靠腰啊！我騎機車，當然一量體溫是冷的啊！」

▲因為天冷騎車，原PO的體溫被測出是29度。（圖／記者李毓康攝）

一般來說，成人的正常體溫應介於36℃-37.4℃。貼文一出，網友們都笑說店員是測到殭屍了，「你應該回我要屍變了」、「我要笑死」、「額溫跟其他測量方式比起來真的很容易受到環境溫度影響」、「跟他說，要不要量肛溫，熱熱的」、「額溫計有體內、表面兩種模式，先看看是不是調到表面模式」。

事後，原PO也在留言串補充，他吃飽飯後還打趣地請店員再幫他量一次，結果數字升回36.1℃，果然正常多了。

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