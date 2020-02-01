網友怨「超商買不到口罩」最大原因曝光　7-11中午後陸續配送

▲網友抱怨超商買不到口罩，有超商更貼出沒進貨公告。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者蔡玟君／台北報導

武漢肺炎疫情持續增溫，中央流行疫情指揮中心進一步宣布徵用國內口罩並分配到各家超商販售，但有大批網友抱怨「根本買不到」，甚至連跑多家超商都一片難求。超商表示，由於現在口罩統一由政府配送到超商物流，物流才能分送給門市，因此難以掌握時間，但只要收到就會陸續配送到門市。

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▲武漢肺炎疫情增溫，民眾搶買口罩。（圖／記者宋良義攝）

中央流行疫情指揮中心從1月31日起每天約釋出260萬片口罩，由指揮中心分配至各大超商、藥妝、藥局等每人一次限買1至3片，其中4大超商以門市數量比例分配。但有網友上網抱怨，一天跑遍住家附近的都買不到口罩，甚至有門市直接手寫公告表示「今天各大超商都沒有進口罩，請民眾別再白跑下一趟超商。」

▲7-11表示中午後會陸續到貨。（圖／記者林敬旻攝）

對此，7-11強調會配合政府法規配送，今天中午後會陸續配送至各門市，但實際到貨時間，依照各門市進貨時間不同而定，請民眾不要太緊張。全家便利商店與萊爾富也表示，會配合政府到貨情況陸續配送至門市；OK便利商店至截稿前則無人接聽。

▲防範武漢肺炎，民眾於超商購買政府釋出口罩。（圖／記者林敬旻攝）

有超商表示，由於目前口罩由政府統一配送，經由政府的物流依照比例配送給超商的物流公司，最後才由超商物流送至門市，加上各門市進貨時間不同，以及北、中、南距離，才會有到貨時間不同的情況。