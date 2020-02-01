評價從-7~5顆星！「麥當勞系教授」精闢分析開春優惠券　4千網友跪著瘋傳

▲麥當勞優惠券31日起開跑，點圖可放大。（圖／麥當勞提供）

記者張嘉晏／綜合報導

麥當勞在昨日（1/31）推出「開春獨享優惠券」，內容包含買一送一、超值三拼等7大項優惠組合，凡出示手機畫面或是紙本票券即享折扣。對此，就有專業網友就分析票券的實用程度，精算到讓4千多名網友轉發瘋傳。

「AhweiGoo 海膽老師」在臉書上貼出多張圖分析折扣券的優劣，同時也給出-7~5顆星的評價。他首先就「買一送一賺很大」區做說明，表示除了大杯飲料買一送一可以用甜心卡購買外，大薯和冰炫風買一送一只有在APP會出現，因此這優惠券可說是最值得用的，「偉哉麥當當沒有廢掉他」，還給了5顆星的高評價。

請繼續往下閱讀...

再來是「輕鬆三拼」系列，以第一組為例，他表示可以拆開當成點「1+1=50」加上4塊麥克雞單點（原價49元），原價99元的餐若用此券可以節省19元。然而，雖然乍看之下省到不少，但此券並無玉米濃湯的選項，若點2份「1+1=50」，只要多20塊就能喝到CP值較高的玉米濃湯（原價33元），「除非你剛好吃這個就飽，不然不要點」，給出1顆星的評價。

▲麥當勞系網友分析開春優惠券 。（圖／AhweiGoo 海膽老師授權引用）

至於「超爽大餐」四重餐點的部分，他表示如果自己用「1+1=50」買香雞堡+小杯飲料，再用甜心卡買4塊雞塊+小薯，一共只要99元，比票券的100元還少1元，「真的是不要鬧了」，給了-5顆星的評價。

來到139元五重餐點的部分，他更是給出「-7顆星」的評價，原因是五重餐比四重餐多了一隻原價49元的雞翅，消費者乍看之下省了10元，但同樣的不如用1+1點，還能喝到玉米濃湯，「結論：你喜歡吃麥香魚、麥香雞，而且你想吃勁辣香雞翅還不想再喝一碗玉米濃湯再用，不然虧到爆炸。」

不過海膽老師對於「雙堡雙享」優惠餐評價頗高，他表示，若平時要點出這種組合，需要一張APP的「點套餐送主餐漢堡券」，點出來的價格會是「套餐升級大薯、送主餐漢堡、甜心卡6塊雞塊送大杯飲料」，一共220元。因此若用此優惠券購買，不但可以省21元，還能省下一張稀有的APP優惠券，CP值很高，給出4顆星評價。

▲太精闢啦！（圖／AhweiGoo 海膽老師授權引用）

海膽老師也強調，其實評價會長這樣，大多是因為高CP值玉米濃湯的「外掛性」所致，如果不是很在乎玉米濃湯的人還是可以使用，他在文中都有提到，僅供大家參考。

貼文一出，至今已經吸引了4600多名網友轉發，大家不禁讚嘆，「謝謝分析超實用」、「絕對是麥當勞系教授」、「麥當勞系畢業」、「我昨天點到的都是五顆星跟四顆星，讚啦」、「跪著看這篇文」、「想吃」、「跪求早餐分析」、「雙堡，划算的交易」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

