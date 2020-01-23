矯正妹吃麥當勞「阿伯硬併桌」　她急倒垃圾弄丟2維持器...帥店員神救援！

▲女網友用餐時將維持器放在餐盤內，倒垃圾一個不注意一起丟了。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者黃君瀚攝）

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記者黃君瀚／綜合報導

近日有位女網友吃麥當勞時遇上阿伯「無聲騷擾」，她在情急之下只好急忙吃完、倒垃圾、走人，沒想到正矯正牙齒的她把放在餐盤內的維持器一起丟了。好在店內有位高大帥店員暖心幫忙，沒戴手套就伸進垃圾中翻找，成功化解了危機，等於替她撿回了3000元。

進行牙齒矯正的女網友22日下午在Dcard貼文，提到當天午餐時間在麥當勞用餐，不知道為何有個阿伯硬跑來併桌，她只好用迅雷不及掩耳的速度光速完食，急急忙忙把餐盤垃圾倒進垃圾桶內，一氣呵成後閃人。

在回辦公室的路上，她買了一盒Pocky和繽紛樂，卻越想越不對勁，牙齒莫名有種毫無束縛的感覺，「X你娘！原來我把維持器丟在麥當勞垃圾桶裡了！」當下實在兩難，女網友仔細思考到底該回去垃圾桶撿拾，還是乾脆花3000元再做一副，「後來我狂奔回麥（當勞），我想我祖先大概有客家血統吧？」

▲幸虧男店員帥氣救援，清潔後成功省了3000元。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

女網友回到麥當勞店內，發現每個店員都在忙，就隨便點了位男店員的肩膀，慌亂告知事情的經過。沒想到他二話不說，馬上就上樓翻垃圾桶，「沒戴手套直接伸進去翻，我覺得有點不好意思，只好在旁邊幫他加油打氣。」不久，男店員翻到一副，一會兒又翻出另一副，她心想3000元都回來了，開心跑進洗手間清潔維持器。

女網友從廁所出來後，才想到還沒好好道謝，於是下樓找到男店員，那背影是多麼高大挺拔給人滿滿的安全感，再次點了他的背，訝異原來他這麼帥，「我跟小帥哥店員說了謝謝，雖然表現很冷靜，但內心是澎湃的。」於是她將手上的餅乾送出，看到他笑得超級燦爛，最後沒有留下任何聯絡方式離開了。

文章貼出後，不少網友期待2人會有後續，「下一篇：麥當勞小帥哥get」、「阿伯：下次換我幫妳找」、「笑死，店員太善良了」、「不要囉唆！快回去找他阿」、「客家不就一個梗嗎？身為半個客家人覺得滿好笑的啊」、「店員人也太好了吧！通常帥哥都死會了吧，不過還是很支持你去認識一下。」