影／麥當勞Kitty萬用置物籃北部分店1.5小時售光　中南部還買得到

記者陳涵茵／台北報導

麥當勞「Hello Kitty萬用置物籃」於今（20日）正式在台灣開賣，全台限量10萬個上午11點準時開搶，《ETtoday新聞雲》直擊林森二店，上午9點就出現排隊人潮，官方則表示林森二店備貨已在1.5小時全數賣光，中南部分店則剩零星貨量，運氣好還買得到。

▲林森二店上午10點排隊人潮。（圖／業者提供）



▲hello kitty萬用置物籃於20日正式開賣。（圖／記者姜國輝攝）



麥當勞去年10月推出全台限量6萬個的美樂蒂萬用置物籃開賣2小時就幾乎完售，今（20）再次推出萬用置物籃系列，不過Hello Kitty人氣似乎沒美樂蒂高，直擊現場，今早排隊人潮並無想像中熱絡，搶到頭香的姚小姐表示，自己早上9點才慢慢來排隊，猜想應該已經大排長龍了沒想到竟然會是第一個。

▲麥當勞台南中華二排隊人潮。（圖／業者提供）



▲麥當勞高雄一心排隊人潮。（圖／業者提供）

不過此次Hello Kitty萬用置物籃全台限量10萬個，購買任一餐加價269元、單買售價319元即可獲得，每人限購2個，官方表示許多店家已回報完售，僅中南部分店剩有零星貨量，預計今晚將會全數售光，想收藏的民眾可以碰碰運氣。

▲經典Hello Kitty抱手上超萌。（圖／記者蕭筠攝）

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