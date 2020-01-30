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「速食開工日優惠」來了！摩斯咖啡、麥當勞大薯買1送1

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▲▼麥當勞開賣Kitty萬用置物籃，一早排隊人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲麥當勞明（31日）起至3月5日祭出「開春獨享優惠券」，凡出示優惠券紙本或手機畫面即可享折扣，包括薯餅、大薯、大杯飲料、冰炫風、拿鐵等品項買一送一。（圖／記者陳涵茵攝）

記者彭懷玉／台北報導

7天春節假期咻一下就過去，開工第一天，速食業者紛紛推出「開工日」優惠搶客，摩斯漢堡推出今（30日）指定咖啡品項買一送一，另外，即日起至2月14日前，午餐時段起，點購黑糖特調（黑糖特調拿鐵咖啡及黑糖特調茶歐蕾）或水果冰茶系列飲品（柚子冰茶及白桃蔓越莓冰茶），可享任選2杯7折優惠。

▲MOS Burger 摩斯漢堡。（圖／翻攝自Facebook／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

▲MOS Burger 摩斯漢堡祭出開工日優惠。（圖／翻攝自Facebook／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

優惠延伸至開學季，即日起至2月14日期間，早餐時段點購「開工、開學打氣餐」，包含火腿歐姆蛋堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶套餐，原價120元，優惠價75元，使用摩斯APP訂購4套，有團購優惠價280元。

▲摩斯漢堡。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡。（圖／摩斯漢堡提供）

麥當勞明（31日）起至3月5日祭出「開春獨享優惠券」，凡出示優惠券紙本或手機畫面即可享折扣，包括薯餅、大薯、大杯飲料、冰炫風、拿鐵等品項買一送一。

▲麥當勞優惠券31日起開跑。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞「開春獨享優惠券」31日起開跑。（圖／麥當勞提供）

除了買一送一之外，優惠包含「分享盒買就送」提供多人聚餐的划算餐組，優惠期間只要憑券（或手機畫面）買麥脆鷄腿分享盒（6塊），就可免費送麥脆雞腿（1塊），另有麥克鷄塊、勁辣香鷄翅免費送的餐點組合可供選擇。

還有「雙堡雙享199起」，以「勁辣鷄腿堡 +黃金起司豬排堡」 搭配 6塊麥克鷄塊、大薯及2杯中飲為例，原價305元，優惠價只要199元，是折價最多的優惠組合。「活力早餐優惠」則提供指定早餐主餐加1元，即可享義式研磨套餐咖啡或33元冷熱飲，優惠從明（31日）起至3月5日止。

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