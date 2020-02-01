影／武漢肺炎防疫升級！　廣東人禁止入境、小三通居家檢疫14天

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，截至1月31日已有10人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今（1）日下午開過專家會議，因中國相關疫情險峻，境內也有許多社區感染，因此決定將廣東列入二級留級區域，原本為二級流行區域的湖北，則提升為一級流行區域。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃軍瑋攝）

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陳時中強調，即起有廣東旅遊史者，一律居家檢疫；若為湖北入境民眾，採檢後陰性仍要留院，待第二次採檢為陰性才會放行。廣東入境民眾，若採檢一次為陰性，就會開出居家檢疫通知書，居家隔離14天，經過一定時間後再驗一次，等到雙陰性方可排除。而居住在廣東的大陸人，一律不准入境；小三通入境者，明日起一律居家檢疫14天。

台灣自1月21日出現首例武漢肺炎確診案例後，全台出現口罩搶購潮，指揮中心31日將口罩從徵購改為徵用，家數更從10家擴大為25家，產能也從每天400萬片提升到每天440萬片，確保供貨無虞。

但就算如此，指揮中心仍呼籲，健康民眾與學生上學都無需戴口罩，除非有急性呼吸道症狀、發燒、到人潮壅擠處，或者怕感染了會有嚴重併發風險等才需要戴，應遵守每日限購3片原則，將資源留給更需要的人。

另外，由於武漢肺炎第10例確診個案，發病時無發燒症狀，僅被當成一般感冒，隨後卻傳給妻子。為防堵「漏網輕症」再現，指揮中心31日緊急修改通報定義，將原本「接觸自中國大陸湖北返國者，且有發燒及上呼吸道感染」的「及」字改成「或」，自2月1日正式生效。

居家隔離的電子監控，也將從新確診個案的接觸者優先發放，截至1月31日止，已有209支手機陸續配送，一旦發現監測民眾距離居住地點較遠，就會發簡訊提醒，若有特殊情況、沒有回應時，警政單位就會前往瞭解。