疫情蔓延後陸首批經濟數據　製造業PMI降回枯榮線

▲大陸武漢肺炎疫情蔓延，可能影響未來的經濟數據表現。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸武漢肺炎自1月中大規模爆發以來，國家統計局今（31日）公布最新一批經濟數據，其中2020年1月份，大陸官方製造業PMI指數為50，較上月小幅回落0.2個百分點，正好回到枯榮線上。對此，分析師認為，整體疫情對經濟的影響仍尚未顯現，官方需在嚴峻複雜的情勢底下，保持平穩增長態勢。

據統計局最新公布數據，2020年1月份，官方製造業PMI指數錄得50，官方非製造業PMI指數為54.1，官方綜合PMI指數為53.0。其中，除製造業PMI較上月回落0.2個百分點，整體綜合PMI指數也較上月回落0.4個百分點，而非製造業PMI則上升0.6個百分點，表明非製造業總體保持擴張。

▲武漢肺炎，大陸城市接上空蕩蕩，公共交通運輸關閉。（圖／讀者提供）

統計局報告稱，因以上調查時點在1月20日之前，調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現，後期走勢需進一步觀察。

中國物流信息中心研究員文韜預計，當前疫情短期內將對製造業產生影響。一是春節後企業開工復工推遲，生產增速放緩；二是市場需求增速可能趨於下降。但他也補充，一但疫情解除後，前期由於開工復工遲滯所積累的市場需求將集中釋放，生產、投資與消費加快增長，可望帶動經濟以較快的速度回升。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群則認為，1月份PMI指數小幅下降，但仍保持在枯榮線上，表明經濟繼續顯現趨穩態勢。但他也強調，目前經濟下滑壓力仍較明顯，特別是當前正處於防控新型冠狀病毒疫情的關鍵期，政府應繼續推動穩增長的各項工作、擴大內需，確保中國經濟在嚴峻複雜形勢下保持平穩增長。

今年1月17日，大陸國家統計局曾公布2019年整體經濟運行情況，表示全年國內生產總值（GDP）達99兆865億元人民幣，年增率6.1%符合年初設定目標，人均GDP突破1萬美元大關，為「人類歷史上的重大突破。」

但GDP公布後，後續幾日大陸境內武漢肺炎疫情，除了從原先的僅湖北地區41例確診，蔓延至上海、浙江、廣東等各省市和日韓泰等海外地區，中共總書記習近平、國務院總理李克強也於20日首度對疫情做出指示。

目前，全大陸確診病例達9736例，疑似病例15238例，死亡213例，共31個省市區均有疫情傳出。31日凌晨，大陸因新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，被國際衛生組織，列為「國際關注突發公共衛生事件」，但「不贊成對華採取旅行貿易禁令，相信中方將戰勝疫情。」

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