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金錢豹美眉怕成「護國舞小姐」...戴口罩陪酒！顧客怨：怎麼挑小姐？

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金錢豹酒店要求小姐、幹部等所有員工，服務時得全程戴口罩，引來顧客議論。（圖／翻攝金錢豹KTV酒店臉書粉專）

▲金錢豹酒店員工全程配戴口罩，深怕「中獎」影響生意。（圖／翻攝自金錢豹KTV酒店粉絲專頁）

圖文／CTWANT

日前1名台商隱匿武漢肺炎病情，跑到高雄「金芭黎」舞廳消費，除引起軒然大波，也害業者遭波及生意受影響。為此，台中酒店龍頭「金錢豹」為了「顧鈔票」，已開始要求店內小姐、幹部等所有員工一律得戴口罩上班，但不少網友、顧客得知，卻好奇表示「小姐戴口罩怎知漂不漂亮？」、「戴口罩怎麼喝酒？」討論度破表。

有幹部私下透露，因該店每日營業額動輒數百萬元，老闆容不得閃失，早在武漢肺炎疫情傳出前，就為了當時正值高峰期的流感，要求所有員工到公司打卡上班時須先量體溫，等到疫情爆發後，再加製作「防疫卡」教育員工、小姐，並升級防疫措施到必須戴口罩服務。

請繼續往下閱讀...

但此正確的營業態度，卻也招來不少顧客「非議」，大嘆「挑小姐不方便」、「喝酒還要先拉下口罩很麻煩」等，讓業者無奈。

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▲紅包小妹扮財神也戴口罩上場。（圖／翻攝自金錢豹KTV酒店粉絲專頁）

 

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