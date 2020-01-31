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堅持手沖「叩」一聲　路易莎500店踢走星巴克...成咖啡界霸主

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路易莎泡咖啡採半自動方式，保留手沖咖啡標誌性的「叩」響聲。圖為路易莎咖啡泰國曼谷門市。（圖／黃銘賢提供）

▲路易莎泡咖啡採半自動方式，保留手沖咖啡標誌性的「叩」響聲。圖為路易莎咖啡泰國曼谷門市。（圖／黃銘賢提供）

圖文／CTWANT

台灣的咖啡店密度全球居冠，2019年底，成軍13年的「路易莎咖啡」（Louisa Coffee）以500家門市，超越稱霸多年的星巴克，正式成為台灣黑金霸主，不僅年營收飆破40億元，還計畫年中上市。路易莎創辦人黃銘賢曾在星巴克打工，向老爸借錢創辦第一間路易莎後，歷經房東漲租、油煙被嫌、食安風暴等連串打擊，但他秉持初心，堅持「平價優質」不畏戰；這個咖啡王國的崛起，竟與一聲「叩」有關！

裝潢走圖書館風的路易莎咖啡輔大店，是學生念書及休憩的首選。（圖／黃銘賢提供）

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▲裝潢走圖書館風的路易莎咖啡輔大店，是學生念書及休憩的首選。（圖／黃銘賢提供）

「我想維持職人精神，讓大家感受咖啡的溫度！」身材高大的黃銘賢，在新北市新莊區的路易莎輔大店，悠閒聊起咖啡情緣。當路易莎擊敗星巴克，在網路博得一片讚聲，41歲的他，腦海裡還是只迴盪著「叩」的聲音。

這聲「叩」是黃銘賢的致勝密碼，也證明他即使在台已開拓500家門市，超越星巴克成為咖啡店霸主，一路走來不忘初心。

曾是星巴克打工仔的黃銘賢，當年聽見沖煮手把放入咖啡機時，發出紮實的一聲「叩」，才感覺自己真實的存在，也代表一種職人精神；當星巴克全面升級採用全自動咖啡機，「叩」一聲消失時，黃銘賢決定離職，接著轉行、創業。如今，路易莎仍然堅持「手動」，磨好咖啡豆後，將咖啡粉填入沖煮手把壓實，最後放入咖啡機「叩」的一聲，堆疊出年收40億元的傲人成果。

路易莎官網：https://www.louisacoffee.co/

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