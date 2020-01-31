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臨盆前接「小三逼退」電話　渣夫下跪求饒...卻說：騙幫忙養小孩

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（圖／翻攝自媽媽好神YouTube頻道）

▲家欣在臨盆前遭小三狠嗆逼退位。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

圖文／CTWANT

不少女人都渴望擁有一段堅貞不移的愛情，原以為可以攜手白頭到老，但最後結局卻不是你所想的那樣。一名年輕辣媽一直以來都認為丈夫對自己很好，但直到臨盆前5天卻接到小三來電攤牌，令她難以置信，東窗事發後雖然老公下跪求原諒，但辣媽後又看到一封訊息時，心全碎了。

年輕辣媽家欣日前在節目《媽媽好神》分享自身慘痛經歷，她與前夫交往5年，也開始計畫生小孩，由於懷胎的過程相當辛苦，前夫要家欣回台中老家專心養胎，令她一度覺得自己是非常幸福的女人，覺得自己嫁了一個好老公，殊不知，家欣在臨盆前接到一通電話，讓所有事情都變了調。

請繼續往下閱讀...

臨盆前5天，家欣突然接到一通陌生女人的電話，電話另一頭說：「我是妳老公的女朋友，妳是不是該離開了。」她聽到後愣住了，一度懷疑這是不是鬧劇，直到對方把親密的聊天紀錄給家欣看，當下她整個心都碎了；講到這裡，家欣不禁潸然淚下，「天啊我渴望的愛情就一瞬間掉到谷底。」

為了肚裡的寶寶，家欣告訴自己要堅強，加上老公事後有跪地求饒，她還是回家了，但回去不到一個禮拜，她又收到小三傳來的一段語音訊息，「我愛的人是妳，我只是要騙她去照顧小孩的。」

最後，心碎滿地的家欣決定自己一人帶著小孩過生活，從此與前夫斷了聯絡，不過她仍與前夫的家人處得還不錯，在她有事要忙的時候，前公公、前婆婆都會幫忙帶小孩，減輕她的負擔。

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