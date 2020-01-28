　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼躲酒測奧部。（圖／東森新聞）

▲林姓男子日前遭警攔查，當著警察的面直接拿出啤酒開始猛灌，經酒測被開罰9萬元。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／台北報導

林姓男子2019年5月5日騎機車因右轉沒打方向燈遭警攔查，車停路邊後，林男當著警察的面直接拿出啤酒開始猛灌，經酒測，被開罰9萬元。林男不服提起行政訴訟，強調自己是停車後才喝酒，沒有酒駕。台北地院審結，因員警證詞前後出入，密錄器也無法提供明確證據，判林男勝訴，免罰。

2019年5月5日凌晨5時27分許，林男騎車行經中山區南京東路2段一路口準備右轉時，未依規定打方向燈遭警攔查，林男將機車停靠至一旁行人道後，見員警靠近，立馬拿起啤酒猛灌，隨後經酒測，依法被開罰9萬元、吊銷駕駛執照，並施以道路交通安全講習，他不服處分，提起行政訴訟。

▲▼躲酒測奧步。（圖／東森新聞）

▲林姓男子日前遭警攔查，當著警察的面直接拿出啤酒開始猛灌，經酒測被開罰9萬元。（圖／東森新聞）

法院審理時，林男強調自己是停車後才喝酒，並無酒駕。值勤員警則表示，一路尾隨林男的過程中都沒有見他有喝酒，攔查時雖見他手拿著啤酒，但當下就有先出言制止，才施行酒測，稱一切程序合乎法規，直指林男酒駕屬實。

法官勘驗警方密錄器，發現林男靠近警察時手上確實拿著1罐已開啟的啤酒，接著再還拿出第2罐，但整個畫面中實在無法確定林男到底有沒有喝酒。台北地院審理完，因員警說詞難以認定，全案又無其他證據可佐證員警說法，判定林男停車後確實有喝酒，導致酒測值失真，裁罰有誤，林男勝訴，免罰。對此，中山分局警表示，因員警的蒐證影帶中沒有飲酒的事實及相關畫面，後續將會重新檢視相關蒐證再提出上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

白衣男除夕夜翻牆偷看她洗澡！新北屋主架監視器…拍下10s影片PO網揪狼

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

汽機車對撞騎士被壓在車底下　救出已無呼吸心跳

車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

白衣男除夕夜翻牆偷看她洗澡！新北屋主架監視器…拍下10s影片PO網揪狼

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

汽機車對撞騎士被壓在車底下　救出已無呼吸心跳

車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

專訪／BNK48人氣TOP3！Music從小就哈日　看BamBam、Lisa「韓流愛豆」吐心聲

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

黃鈺仁、劉威廷爭奧運門票　約旦、哈薩克頭號假想敵

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

婦工作50年老闆失智　討400萬退休金逆轉獲賠

逆子刮光回收老父積蓄　沒中還將他趕出門

台鐵台南站男子落軌遭火車撞擊命危

他按摩店全套激戰　玻璃窗看光光

已婚包商「強行交疊」！把人摔下車喊：是她脫我褲子

抱瓦斯桶喊：一起死！他拋家30年竟討撫養費

台中沙鹿火警1死1輕傷　女成焦屍橫躺床上

女同事水汪電眼…他強拉交換口水下場出爐

電信員工私吞7000萬！買豪宅出遊當貴婦

開車進部落亂停被罵　他匆忙移車竟發現驚喜

撿到證件冒名賣手機　騙7000元後就消失

婦廁所跌倒致死　家屬告看護失敗

男嬰遭猛搖死亡！保母二審翻盤改判2年10月

更多熱門

相關新聞

高雄「暴力三重奏」！監視器曝光

高雄「暴力三重奏」！監視器曝光

高雄市鼓山區華榮路一處民宅遭到不明人士先是踹大門，後來砸車、砸毀住家外牆等等暴力攻擊，警方獲報趕到現場，當時據說有十多名人士，立刻跑散，員警掏槍制伏2個人，初步了解是財務糾紛，不過這起遭砸的民宅地點，就是之前被傳言為葉少爺父親當初興建的豪宅前面，但這個說法一直未獲得證實。

警居家關懷肺炎高風險　竟不得穿制服且全無防護

警居家關懷肺炎高風險　竟不得穿制服且全無防護

阿嬤散步走失　3警輪流爬4樓背她回家

阿嬤散步走失　3警輪流爬4樓背她回家

開車最常忽略6種違規　你中幾個

開車最常忽略6種違規　你中幾個

賴清德除夕至金山警分局拜年

賴清德除夕至金山警分局拜年

關鍵字：

酒測啤酒行政訴訟警察

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面