三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

▲林姓男子日前遭警攔查，當著警察的面直接拿出啤酒開始猛灌，經酒測被開罰9萬元。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／台北報導

林姓男子2019年5月5日騎機車因右轉沒打方向燈遭警攔查，車停路邊後，林男當著警察的面直接拿出啤酒開始猛灌，經酒測，被開罰9萬元。林男不服提起行政訴訟，強調自己是停車後才喝酒，沒有酒駕。台北地院審結，因員警證詞前後出入，密錄器也無法提供明確證據，判林男勝訴，免罰。

2019年5月5日凌晨5時27分許，林男騎車行經中山區南京東路2段一路口準備右轉時，未依規定打方向燈遭警攔查，林男將機車停靠至一旁行人道後，見員警靠近，立馬拿起啤酒猛灌，隨後經酒測，依法被開罰9萬元、吊銷駕駛執照，並施以道路交通安全講習，他不服處分，提起行政訴訟。

▲林姓男子日前遭警攔查，當著警察的面直接拿出啤酒開始猛灌，經酒測被開罰9萬元。（圖／東森新聞）

法院審理時，林男強調自己是停車後才喝酒，並無酒駕。值勤員警則表示，一路尾隨林男的過程中都沒有見他有喝酒，攔查時雖見他手拿著啤酒，但當下就有先出言制止，才施行酒測，稱一切程序合乎法規，直指林男酒駕屬實。

法官勘驗警方密錄器，發現林男靠近警察時手上確實拿著1罐已開啟的啤酒，接著再還拿出第2罐，但整個畫面中實在無法確定林男到底有沒有喝酒。台北地院審理完，因員警說詞難以認定，全案又無其他證據可佐證員警說法，判定林男停車後確實有喝酒，導致酒測值失真，裁罰有誤，林男勝訴，免罰。對此，中山分局警表示，因員警的蒐證影帶中沒有飲酒的事實及相關畫面，後續將會重新檢視相關蒐證再提出上訴。

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