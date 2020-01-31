吳怡農啟動學習之旅全台走透透　擬設協會推國防議題　

▲吳怡農接受專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

吳怡農31日接受廣播節目專訪時透露下一步，未來一兩周內遞申請書，成立協會推動國防議題，成立協會後會啟動學習之旅，全國走透透。

吳怡農在2020立委選舉，以民進黨籍挑戰台北市第三選區，最後敗給尋求連任的國民黨籍立委蔣萬安。不過，吳怡農敗選後人氣不滅，被不少支持者力拱挑戰2022台北市長選舉，而他29日受訪也表示，自己沒資格選台北市長，2周內會透露敗選後動向。

吳怡農31日上午接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪時透露，當初訴求選民給他一個工作，雖然現在這個工作沒了，他這一兩週就會遞申請書，成立協會推動國安議題、公共政策，繼續將選戰政策在協會團隊發動議題及運動。

吳怡農也說，協會尚未命名，但絕對不會出現吳怡農這三個字，成立協會以後會全國走透透，台灣碰到的軍事威脅並非昨天才發生，讓民眾了解目前國防遇到的威脅，分享全國碰到的人事物，也把六、七年前去演講過的地方，把這些路再走一遍，當成一趟學習，看看哪些地方有變或沒變，將理念深耕到選區外付諸實踐。

對於為什麼覺得自己沒資格選台北市長，吳怡農坦言，才剛在台北的一個小選區落選，有什麼資格挑戰選台北市長？敗選後就開始再想下一個選舉，不是他希望的，下一步會成立協會，在全國走透透，繼續推動他在選戰期間的議題，最重要的是讓民眾了解目前台灣軍事面臨到什麼威脅，以及推動18歲公民權的議題。

吳怡農強調，不是有選舉經驗就可以選市長或入閣，很多事情他無法控制，無法預測，很多應該做可以去做的事情，不是等人來給他機會叫他做；至於入閣一事，談這些都太早，也沒有必要，現在沒有人和他接洽談入閣，也不應該，尤其在防疫時，不應該談立委落選人的位置。