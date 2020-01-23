吳怡農除夕登《眼球央視春晚》！　一舉一動讓農夫農婦全暴動

▲吳怡農與柴犬共吃一條肉，讓不少粉絲看了尖叫。（圖／主辦單位提供）

記者洪靖宜／高雄報導

知名網路頻道《眼球中央電視台》，第三度製播大型除夕夜節目《央視春晚》，號召各界名人嘉賓以多元形式參與，節目精彩可期，預計在除夕夜晚間10點，於《眼球中央電視台》YouTube頻道播出，而落選後人氣更旺的吳怡農更登台頒獎，做出令農夫農婦們理智斷線的行為！





▲知名網路頻道《眼球中央電視台》，除夕夜節目邀來不少網紅。（圖／主辦單位提供）

今年因選舉剛剛落幕，不同於去年以重量級政治人物親臨春晚節目現場為主，此次春晚除了時代力量高雄市議員黃捷、國民黨台北市議員徐巧芯之外，更邀約許多備受年輕人喜愛的YouTuber如「白癡公主」、「沒有營養的生活智慧王」、「喬瑟夫」等人比手畫腳，台北市議員「呱吉」邱威傑更以虛擬方式當主考官，笑翻全場；全民妹妹「滴妹」亦與世界魔術冠軍吳何近距離互動，神乎其技的魔術讓現場驚呼連連。

▲知名網路頻道《眼球中央電視台》，第三度製播大型除夕夜節目《央視春晚》 。（圖／主辦單位提供）

此外，《眼球中央電視台》主播視網膜也攜手「護國神獸」柚子，接受網紅柴犬奈奈的「柴藝」踢館挑戰，超萌表現融化眾人。而民進黨政壇新星「吳怡農」，雖然在立委選舉失利，但人氣仍居高不下，這次也登台頒獎，做出令農夫農婦們理智斷線的行為，今年《央視春晚》卡司再創歷史規模，將帶給全球觀眾絕無冷場的團圓夜。

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