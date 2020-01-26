命理師驚爆：吳怡農生肖「屬猿」不是屬猴！　面相推測透露玄機

▲命理師林正義驚爆，吳怡農真實生肖「屬猿」。（圖／記者陳涵茵攝）



記者林彥臣／綜合報導

2020立委選舉，民進黨在台北市第三選區推派出吳怡農參選，雖然最後落選收場，但是也掀起許多話題，讓他後勢看漲。就有命理師從吳怡農的面相分析，他的生肖其實不是屬猴而是「屬猿」，而這也影響他在未來的從政之路相當被看好。

根據三立新聞24日播出的政論節目《鄭知道了》，命理師林正義指出，吳怡農1980年出生屬猴，但是屬猴當中其實還分三種，其實中國在隋唐以前是三十六生肖，一直到遣唐使、遣唐僧到中國，取回大量的書籍回日本，導致宋朝之後已經忘記三十六生肖的順序，所以就改用十二生肖，所以十二生肖的誤差率是66%，直到清朝編四庫全書，日本朝貢書籍回來，才知道有三十六生肖，但是因為已經慣用十二生肖，就持續沿用至今。

林正義分析，生肖猴當中，0時到8時之間出生的是「猩猩」，8到16時生的是「猿」，16~24時出生的才是「猴」。

林正義進一步分析，吳怡農的樣子不是「猴相」，也不是「猩猩相」，因為猩猩的行為就是很快樂、很浪漫，吳怡農是「猿相」，猿是站立起來的，而且是猴裡面最聰明的猴。

▲林正義指出，蔣萬安面向上的問題在於眼神不夠有神。（圖／記者徐斌慎攝）



主持人呂惠敏也補充，所以要是不知道對方是什麼生辰，從他的樣子也可以推測，他的生肖屬什麼。

▲林正義認為，黃國昌的相是「怒目相」適合當監察委員。（圖／記者屠惠剛攝）



林正義也另外分析了吳怡農，與另外其他三位熱門的台北市長人選面相，蔣萬安的相裡面最麻煩的是他的眼神，眼睛失神沒有辦法聚焦，這必須練習；黃國昌的眼神屬於怒神，就像四大金剛裡的「怒目相」比較適合當監委；高嘉瑜顴骨豐厚，下巴也豐厚，建議維持她的天真之性，高嘉瑜現在接近40歲，走顴骨的運，但是鼻子不夠高，政治人物鼻子不夠高就不容易衝到高位。

▲林正義認為，高嘉瑜鼻子不夠挺，很難上高位。（圖／記者張一中攝）



至於吳怡農的面相，林正義分析，吳怡農的鼻子是尖的會比較衝，柳葉眉、雙法令紋都是彼此相合的相，所以很受人歡迎，加上他過去的放棄高薪工作機會回台灣當兵、從政的經歷，都讓他的「地基打得很深」現在是準備蓋大樓，如果下一屆台北市長跟蔣萬安選，他看好吳怡農會贏。

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