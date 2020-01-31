蔡英文要侯友宜「放心」：中央一定支持你對新北市民的用心

▲蔡英文出席環狀線通車典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／新北報導

總統蔡英文、台北市長柯文哲以及新北市長侯友宜31日出席「新北環狀線通車典禮」。蔡英文在致詞時除了強調建設不分藍綠，也請侯友宜「放心」，中央會全力配合新北市建設的需求，不只環狀線第一階段，後續的計畫也會加快腳步進行，「你對新北市民的用心，中央一定支持你」。

新北環狀線31日正式通車，下午2時開始營運，蔡英文、柯文哲及侯友宜等人均出席通車典禮。蔡英文提到，她要恭喜新北市民，做為新北市民，她心裡也非常高興，環狀線第一階段的通車讓雙北及新北各區域的串連更為便利。同時，蔡英文強調，建設不分顏色、黨派，只要是人民的需求，政府都會盡力去做。

蔡英文也請侯友宜放心，「你對新北市民的用心，中央一定支持你」，強調中央一定會全力配合新北市建設的需求，不只環狀線的第一階段，後續的計畫也會加快腳步進行，包括「萬大中和樹林線」、環狀線第二階段的南環、北環兩段。

最後，蔡英文也感謝第一線工作同仁全力投入在建設上，「因為有你們，讓臺灣更好」。

▲▼環狀線通車典禮。（圖／記者湯興漢攝）

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