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民眾黨先設虛擬黨部　蔡壁如：強化陸軍最快半年後開地方服務處

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▲民進黨立法院長被提名人游錫堃拜訪台灣民眾黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立法院長被提名人游錫堃拜訪台灣民眾黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選結束後，台灣民眾黨一舉攻佔5席立委，除了開議在即要積極準備外，黨內也開始規劃下一步的發展，為2022地方選舉預做準備。黨祕書長張哲揚表示，現階段會先以虛擬黨部為主，結合地方活動進行宣傳；而新進立委蔡壁如則說，未來仍會考慮開設地方的服務處，扎根地方、強化陸軍實力。

31日下午1點，目前將代表民進黨角逐立院正副院長的游錫堃、蔡其昌，2度拜會民眾黨，爭取支持正副院長投票。而民眾黨團總召賴香伶則開出「降低參政權年齡」、「國家治理」、「財政紀律」3條件，稱這些願望希望能獲得支持，游錫堃則回應，會盡力讓所有黨團在立法院獲得公平對待，並且在維持程序正義的同時兼顧議事效率及品質。

▲民進黨立法院長被提名人游錫堃拜訪台灣民眾黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

對於目前黨內的組織調整，蔡壁如表示，黨團部分由黨團主任陳琬惠，會找一些必要的法案人員還有文宣工作人員；黨部原則上會由秘書長張哲揚主持，秘書長主要還是管人、管錢、管資料。

蔡壁如說，有跟主席柯文哲開過會，最近組織章程秘書長會確定下來，可能會朝這三個方向做，包括第一﹑培養、密集人才庫，找人才進來。第二個是管錢，因為補助款會撥下來，需要寫計劃書如何使用補助款；再來就是管資料，我們一開始是網路政黨，本來就有一個台灣民眾黨的網站，因為時間很短就進入選舉，選後會開始把黨部的一些資料全部建進去，以後行程、活動都會在網站公布。另外還有寫一個APP，黨員跟黨工可以使用。

至於是否會設地方黨部？蔡壁如說，過年期間去謝票也同時談到後續是不是要做一些地方服務，目前先一步一步來，如果那地方有足夠的人力跟服務量能，應該會掛一個「民眾黨服務處」。

而地方服務處會鎖定哪些縣市？蔡壁如說，5個委員當時想說，選後會有一些地方會來說要不要成立地方服務處，先把5個委員的責任區劃分成五區，北北基由邱臣遠負責、桃竹苗由賴香伶負責、中彰投由高虹安負責、高屏由張其祿負責，而自己則負責雲嘉南。如果有地方服務或陳情，首先會去找相對應的委員，再討論有沒有必要形成地方服務中心。

張哲揚表示，虛擬黨部會是暫時的狀態，但目前還沒有實體服務處或黨部的規劃，但預計半年後會比較明朗。他笑說，選前大眾走的時候走到中南部，感受到在地方沒有人「接頭」，根本是看旅遊手冊排，但難以接觸到青果會、農會等在地方有話語權的團體，因此確實有必要在地方設點扎根。

張哲揚說，初步階段可能會以大區塊區分，如北北基、中彰投、桃竹苗、高屏等，若有哪個縣市發展較好，就可以單獨拉出來成立服務處等。

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）
 

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