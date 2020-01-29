失智老翁兌獎刮刮樂卻迷途走失　南警1小時內迅速找回

▲79歲老翁拿著中獎刮刮樂，想前往彩券行兌獎，去了卻不見蹤影，市警六分局警方據報在1小時內找回老翁，平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初四上午，有位住在南區的79歲老翁拿著中獎刮刮樂，想前往彩券行兌獎，但去了近3小時卻不見蹤影，老翁太太報案後，市警六分局警方隨即以line群組、無線電等方式通報線上警力協尋，終於在1小時內找回老翁。

過年期間，不少人會想買彩券或刮刮樂試試手氣，或作為春節的賀歲贈禮。28日上午10時許，住在南區中華南路的79歲胡姓老翁，因家人送他的刮刮樂彩券中了600元，他拿著彩券前往彩券行兌獎，但一去卻是3小時不見蹤影。老翁太太擔心失智的老翁走失，急忙向警方報案。老翁太太向警方表示：胡老先生有輕微失智傾向，所以很少獨自出門，這次自己一個人出門兌獎卻失蹤了，令她相當緊張。

警方受理後，隨即以無線電、line群組、傳真等方式通知各單位協尋，不到1小時左右，鹽埕所員警王寅兒在金華路一段、距離老翁家1.5公里的一家彩券行尋獲胡姓老翁。老翁向警方表示，他也沒買過彩券，加上自己第一次中獎，所以找了好久才找到彩券行，隨後他又在彩券行選購一些新的刮刮樂，耗時較久，也讓家人和警方擔心了，他覺得很不好意思。

春節連假期間，警六分局找回2位失蹤人口，警六分局長陳建民呼籲家中若有失智長輩，可協助申請愛心手鍊，或在其衣服內襯繡上姓名和聯絡電話，一旦失智長輩走失，能讓警方以更快速、更有效的方式幫助迷途走失的家人，迅速找到平安回家的路。