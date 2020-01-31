滯留海外「武漢中國公民」　陸外交部宣布：派民航包機接回

▲土耳其伊斯坦堡機場的陸客配戴口罩。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸外交部發言人華春瑩今（31日）指出，考慮到近日湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派民航包機把他們直接接回武漢。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）31日宣布，武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。多名國際防疫專家告訴陸媒，這能使得國家更快戰勝疫情，不過也能帶來經濟上的負面影響。

受到武漢肺炎衝擊，不少陸客在海外都受到另類眼光對待。南方航空一架由日本名古屋經上海中轉，前往廣州的班機CZ380，27日上午卻因為飛機上有16名武漢乘客，當中有人在起飛前吃退燒藥，導致同班機的上海乘客向日方通報處理。事情最終演變成武漢與上海人的地域之戰，在微博上掀起論戰。

此外，《法新社》報導，義大利衛生局31日證實，一艘停泊在契維塔韋奇亞港（Civitavecchia）港的歌詩達郵輪（Costa Smeralda），船上一位澳門54歲女遊客出現出現發燒症狀，3名醫生和1名護士到場後立刻登船照顧，並將兩人檢體送驗。而此疑似病例事件，也造成旅客行程停擺，船員和乘客約7000人被迫留在郵輪，無法下船。

《福斯新聞》（Fox News）報導，美國國務院30日晚間則把對中國大陸的旅遊警告級別調升到「第四級：不要旅行」，理由是新型冠狀病毒疫情正在蔓延，「那些目前在中國的民眾應考慮離開。鑒於此種新型冠狀病毒，美國務院已要求所有非必要的美政府工作人員，推遲前往中國。」

▲日本羽田機場武漢肺炎警告標誌。（圖／路透）