從此不怕苦！一年四季進補吃苦瓜　專家揭去苦3秘訣

▲苦瓜營養價值高。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

苦瓜營養成分雖高，不少人偏偏不愛，農委會表示，苦瓜富含有蛋白質、維生素C、鈣磷鐵等，尤其是維他命C，為同重量絲瓜的10倍、小黃瓜的4倍，且苦瓜性寒，對退火也很有幫助，為讓大家多吃苦瓜，農委會也傳授3秘訣，包括打汁、生吃和熱炒。

農委會表示，苦瓜營養成分高，總是被冠上健康養生的形容詞，而不同品種的苦瓜，苦味也是有差別，如市面上常見的苦瓜，依照苦味排序為，白皮種苦瓜、大青苦瓜和山苦瓜。農委會建議，不喜歡吃苦的人，可以從白玉苦瓜入門，口感鬆軟，各種料理方法都很搭，入菜前先汆燙或鹽漬都能去苦除澀。

請繼續往下閱讀...

▲苦瓜富含維他命C，為同重量絲瓜的10倍、小黃瓜的4倍。（圖／取自農糧署網站）



農委會指出，想多吃一點苦的行家，則可以選擇體型小、顏色較綠、果瘤較小的山苦瓜，口感緊實，切成薄片入菜很脆口，若做成涼拌苦瓜、打成苦瓜汁，更能吃出苦瓜真正風味。

苦瓜主要就是「白瓜」與「綠瓜」2種，常見品種又分為以下5種

白苦瓜

白玉苦瓜：最常見苦瓜、較不苦、適合料理

蘋果苦瓜：外型圓胖、脆甜、涼拌清炒兩得宜

綠苦瓜

大青苦瓜：最常見的綠苦瓜、用於涼拌、打果汁

翠綠苦瓜：外型細長、突起粒較小、外觀佳餐廳愛用

山苦瓜：墨綠色、苦味最重、常作為醃漬小菜

▲苦瓜不苦3秘訣。（圖／農委會提供）



農委會傳授以下苦瓜不苦的3大料理方式

1、打汁：可加入水果調和苦味，如鳳梨、蘋果或蜂蜜。

2、生吃：刮除白色內膜再切薄片、冰水浸泡再瀝乾，和用鹽搓洗再用冷開水洗淨。

3、熱炒：入菜前先汆燙或鹽漬就能去苦除澀。

解決了苦味，那該怎麼挑選好的苦瓜？農委會建議要注意果柄新鮮、果實飽滿、果皮無病斑，也無蟲害坑疤，和無黃化太熟的樣子。