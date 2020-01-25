柔道男孩棄體育夢…嘆運動員不被重視　下田當農夫：至少餓不死

▲葉庭瑋認為只要一直拼，拼出成績，就能用實力講話。（圖／葉庭瑋提供）



記者許展溢／台北報導

25歲的葉庭瑋國小六年級開始練柔道，後來進入國家運動訓練中心1年多，大有機會成國家代表隊出國比賽，卻有感現今台灣教育體制，當老師都不一定要有教師證，且政府對運動員未來也不重視，為以後生活著想決定下田當農夫種小黃瓜， 一路雖有親戚閒言閒語，他卻認為只要一直拼，拼出成績，就能用實力講話。

一路都是體育保送生的葉庭瑋說起轉折，大三那年舅舅溫室農場因為梅姬颱風倒塌受損，因此欠缺人力從新整治，還在訓練中心的他，想想感觸很深，一個運動員身份，不一定努力有回報，但務農至少餓不死，心一轉決定搬到雲林學當農夫。農夫工作量每天不一定，夏、冬天作息不同，葉庭瑋表示，最早要5點起床忙，直到太陽下山6點後，對比在中心受訓，每天只能在裡面，想出去都無法，不苦不累，在外面跟作物相處自由多了，寂寞時還有花花草草陪伴。

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▲▼葉庭瑋說，目標是跟著團隊禾苑農場穩定經營、提高品質，找到更好的通路，把自己做大。（圖／葉庭瑋提供）



葉庭瑋清楚記著回鄉已有2年，這段時間很多事還在學，中長期目標在心裡都有位置，如要跟著團隊禾苑農場穩定經營、提高品質，找到更好的通路，把自己做大。說到有時菜價起伏，影響價格等狀況，情緒會低迷，覺得辛苦種、好不容易照顧起來的作物怎麼會變這樣？葉庭瑋眼淚擦一擦說，明天重新再來過，會有此狀態，都是因為從種植再到賣出去的那份過程和成就感很重。

目前葉庭瑋團隊分露天在冬季栽種高麗菜、青花菜，夏季稻米、玉米。溫網室則是全年度種小黃瓜、牛番茄、洋桔梗花。也因從農，葉庭瑋提到親戚難免閒言閒語，認為一個男孩子下田做什麼？時間一分一秒過，他對自己要求高，能力不好，就找時間上課，誓言要認真做努力做，做出成績，用實力講話，證明給他們看。