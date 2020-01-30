銀白「天使眼淚」嘉明湖美呆了！氣象局估：台北大屯山將探0°C鋪白霜

▲台東嘉明湖「天使的眼淚」變成雪白世界。（圖／「嘉明湖熊出沒企業社」授權提供）

記者許力方／綜合報導

下雪啦！2年首波寒流來襲，3000公尺以上高山飄雪，有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖也變成銀白世界，台東林管處表示，從向陽山屋開始到嘉明湖一片都被雪覆蓋，嘉明湖四周鋪滿白雪，美景讓許多山友、網友驚呼連連。中央氣象局副局長鄭明典29日晚間也發文表示，台北大屯山開始結霜，預估30日晚間可能下雪。

氣象局持續針對19縣市發布低溫特報，尤其苗栗以北最低將下探6度，恐創入冬最低溫。台東林管處表示，嘉明湖國家步道從28日凌晨起連續2天飄雪，從海拔2880公尺的向陽山屋到海拔3340公尺的嘉明湖都被白雪覆蓋，山屋因位於較高海拔地區，積雪仍有45公分深，放晴後開始融雪。

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▲嘉明湖國家步道被白雪覆蓋。（圖／台東林區管理處）



林管處呼籲，氣溫持續偏低，嘉明湖國家步道路面岩層極易結冰濕滑，近期要前往嘉明湖山區登山健行的民眾，仍應備妥雪地裝備如頭盔、冰爪、冰斧、雪鏡及足夠保暖等雪攀裝備，並應檢視自身雪地攀登經驗與能力，以確保登山安全，無雪地攀登經驗者請勿貿然上山。

「快速降溫中！」鄭明典也觀測到，29日晚間9時許台北市文山區已經出現9度低溫，縣政有一股冷空氣往台灣方向吹來，氣溫將由北往南快速反應，預估深夜清晨氣溫還會再下探；且台北大屯山測站氣溫接近0度，預估30日山頂可能會結霜，「看看會不會白頭！」