影／凍番薯！「入冬最強寒流」發威今晨5.1度　還要冷3天…2最凍時刻曝

記者陳俊宏／台北報導

這2年來首波寒流來襲，各地刷新入冬新低溫，台灣成「凍番薯」！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（30日）清晨最低溫出現在桃園大溪永福的5.1度，今到周日清晨都是寒流影響，各地要注意出現8度或8度以下低溫。氣象專家吳德榮說，入冬最強寒流發威，防低溫注意保暖。天氣風險公司提醒還有2個最冷時段。

▲入冬最強寒流發威，凍番薯再現。（圖／氣象局）

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氣象局今晨持續對19縣市發布低溫特報：

【橙色燈號（非常寒冷）】

台北市、新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、苗栗縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼氣象局持續對19縣市發布「低溫特報」。（點圖可放大／氣象局）

根據氣象局觀測，今晨台北市氣象局測站最低溫來到8.9度，達到寒流標準（低於10度或以下），其他測站板橋8度、淡水8.3度、新竹8.6度；自動測站方面，新北市的「桃改台北」、新竹縣關西5.9度、新店6.2度、桃園市茶改場6.3度、深坑6.5度等。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，寒流影響到周日清晨，各地十分寒冷，北台灣白天高溫僅12度、中南部15到17度、花東12到16度，各地夜晚清晨要留意8度或8度以下低溫；水氣部分，僅東半部有零星降雨，北台灣雲量偏多，其他為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣風險在臉書提醒，由於天氣晴朗穩定，預估輻射冷卻作用會相當明顯，周三晚到今晨、周四晚至周五晨、周五晚至周六晨都是最冷的時候，北部、中部空曠地區清晨低溫預估在6、7度，市區也僅有8、9度，非常非常寒冷；而中南部白天回溫會比較明顯，日夜溫差大。

王品翔說，寒流周日、下周一減弱，轉為偏東風的環境，氣溫比較回升，各地高溫可來到20度以上，西半部可超過25度，但仍要留意日夜溫差大；而東半部雲量偏多，其他地區為多雲到晴。

王品翔表示，下周二、下周三東北風稍微增強，水氣稍微增加，各地山區、東半部和北部雲多偶有短暫雨，台北高溫約降至18到20度，其他地區高溫沒太大變化還有25度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，今晨多處平地創入冬以來的最低氣溫，氣象局氣溫也於周三晚間達到「寒流」的標準；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今起至周六晨冷空氣勢力最強，再加上輻射冷卻作用，早晚氣溫極低，大部分地區平地皆將出現10度以下低溫，局部平地更可降至6為左右，白天可別被炫麗陽光所愚弄，氣溫雖逐日小幅回升，整天都是偏冷的要注意保暖。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼天氣風險提醒周六前夜晚清晨最冷。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）