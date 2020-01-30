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遭老頭質疑女生也懂體育？　最正體育主播吐心聲、打破刻板印象　

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作者：卓君澤

摘自：《做自己喜歡的事吧！卓君澤：力挺大膽追夢的你》

老頭，你醉了

女生們也懂體育？當然。體育圈中的刻板印象，大概可以總結為這個質疑。

網路世代的發達，讓許多鍵盤評論家橫空出世，自由地闡述個人觀點，不論在哪項運動比比皆是。我從二○○二年開始看棒球，非科班出生，從二○一○年實習生開始，每天接觸大量運動新聞、訊息、數據，不敢說自己最頂尖，但基本的
知識、常識還是有把握。

請繼續往下閱讀...

在NOWnews時期以棒球為主線，因此FOX體育台開始轉播棒球賽事時，相對應的專題節目《野球紅不讓》就此誕生。我記得為了宣傳節目特別拍了支廣告影片，在經費相當拮据的狀況下，團隊找了間沒人用的會議室，架好燈具、機器
，趕在新聞直播前的半小時完成這支宣傳影片。

宣傳片曝光前，我們沒想過影片紅起來的元素竟然是一句：「一起來看嘛～」加上雙手的招呼手勢，這句台詞不在劇本裡，而是在等待機器調整過程中，面對鏡頭的自得其樂所做出，剪接師將這沒有喊卡的片段剪進去也無妨，因為體育節目本就可以嚴肅、認真、歡樂並存，甚至更多溫馨、感人花絮，都是團隊想透過這個節目傳達給觀眾的訊息。

節目播出一段時間後，某個平凡的下班日，原已經快到家的我接到一通電話，友人邀請一起吃個飯，肚子正餓著的我沒多想就答應。

抵達餐廳坐定位後才發現座上賓們似乎早有醉意，或許是酒酣耳熱之際膽子大了，也可能本來說話就是這麼直接、不修邊幅，幾位長輩聊著聊著就說到了《野球紅不讓》這節目，當下立刻就有人模仿起「一起來看嘛～」這句話，然後對著我說：「真的懂棒球嗎妳？女孩子懂什麼？」

如果我的解讀沒有放大，顯而易見，這位長輩就是在嘲笑我，女人家懂什麼棒球，懂什麼體育。當下的反應著實遲緩了○．八七秒，心想：「這真的是從一個應該令人尊敬的長輩口中說出來的話嗎？」好在運動員的反擊能力依舊，不過是微帶笑容地說：「我爸爸媽媽都是師大體育系出身，一個主攻籃球、一個踢足球，足球還是國腳，你說我這樣的家庭背景，怎麼會不懂體育、不愛體育？」

面對這樣的質疑，我選擇告訴他家世背景，而非激烈的對抗，當然，他不是唯一一位這樣想的人。部分人認為，女性從事這個職業、做運動性質的節目只是來玩的，甚至認為節目是在醜化球員。

對於運動新聞的理想就是希望可以讓體育媒體、體育環境更好，當這目標被質疑時，就好像有人朝你夢想吐口水，讓人忍不住地火大，再者，模仿嘲笑台詞就算了，幹嘛連動作都模仿呀？

從這故事可以稍微了解一部分，女性從事較傾向男性氛圍的運動媒體，得花比男性更多的時間精力去證明、展現自己的能力。比方說，跑棒球新聞時，我會交代記者一定要學會的事：「寫Score」。不管會不會寫棒球新聞、看不看得懂棒球新聞，既然要做就要做得徹底，棒球紀錄就是個基本功。

這過程不僅是自己的學習功課，也會是其他同業評斷這位記者分數的依據之一，「這個人用不用心、懂不懂、認不認真，先決條件就是會不會寫棒球記錄。」而女生在跑新聞的過程，也不像男性來的「方便」，就拿運動媒體的現況來說，「交陪」手腕男生較女生擅長，或許是抽一根菸、吃個飯、喝杯酒的聊天過程中，一條新聞甚至獨家就這樣出現，與受訪者間的信任橋樑，女生就得另尋他法來建立。

回到開頭，女人們當然懂體育啊！就拿個最公平的數據好了：「奧運獎牌數」。從一九七六年計算起，其實我們的金牌、奪牌數比例是「陰盛陽衰」。台灣女性在運動場上的表現，其實是非常優秀的！這樣說並非歧視男性，也不是要搖旗吶喊地高呼女生就是好棒棒，我想傳達的是在體育圈子中，男性本來就已經存在了很長一段時間，在早期運動場上也大多是男性的天下，但近幾年，越來越多女性投入這個領域。

然而，「量」增加了，「質」是否也有跟著增加呢？我們是否依然是運動場邊的啦啦隊？關於這點，其實跟大眾對於女性從業員，以及女性從業員對自己的態度，有很大的關係。身為女性，也身為這個行業的一員，我必須付出加倍的努力，不是為了說服別人，而是為了說服自己：我懂體育，我是專業的體育新聞人。

▲▼ 。（圖／高寶書版集團提供）

★本文經高寶書版授權，摘自《做自己喜歡的事吧！卓君澤：力挺大膽追夢的你》。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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