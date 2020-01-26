受訪被質疑　美女記者控蓬佩奧：F字髒話連篇咒罵「跟訪問一樣長」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）被指控受訪後罵髒話。（圖／路透）

文／中央社

美國全國公共電台女記者凱莉（Mary Louise Kelly）指控，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天受訪後對她咒罵，並且不斷「使用F開頭髒話（F-word）」大聲辱罵。

凱莉為全國公共電台（National Public Radio，NPR)）「萬事皆曉」（All Things Considered）節目對蓬佩奧進行約9分鐘採訪，期間問及伊朗和前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）等事務。

尤凡諾維契去年5月遭美國總統川普革職，她的免職是促使美國聯邦眾議院於上月啟動川普彈劾程序的關鍵事件。

NPR透過聲明指出：「蓬佩奧因烏克蘭問題受到質問，在受訪後大聲表達不滿。根據凱莉的說詞，他多次罵出髒話。」

凱莉昨天稍晚接受NPR訪問時表示：「他問說『妳認為美國人會在乎烏克蘭嗎？』。他在這段話及許多其他句子中使用了F開頭髒話。」

凱莉指控，蓬佩奧對她發飆的時間與「採訪本身時間長度大約相同」。蓬佩奧隨後下令幕僚拿出一張無字的世界地圖，要她證明自己知道烏克蘭的位置。

凱莉則說，她指出了烏克蘭的位置，但蓬佩奧就收起地圖。對此，美國國務院尚未立即作出回應。

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