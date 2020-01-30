影／台人滯留武漢　蔡英文：已透過各種管道溝通「接回」

記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎疫情爆發期間時值農曆春節，官方下令封城導致許多民眾無法回鄉，有台灣人也因此受困。對此，總統蔡英文30日針對防疫發表談話，將透過各種管道與對岸聯繫，希望能順利將國人接回。

蔡英文表示，希望滯留武漢的國人能夠得到妥善的照顧，也透過海基會及台商組織持續保持聯絡，並提供生活及醫藥協助。

蔡英文強調，會透過各種管道，與對方溝通，將希望回台的國人接回，尤其是老人、小孩、慢性病患者，以及去武漢短期出差旅遊的人，若能夠順利將人接回來，我們絕對會以防疫優先，做好相關安置與隔離的工作。



蔡英文說，防疫視同作戰，政府會確保國內醫療及防疫資源充足，全力做好防疫工作，同時，基於人道考量，對於中國受到武漢肺炎疫情衝擊的民眾，表達關切跟慰問之意，在我們行有餘力之處，我們也願意提供必要的協助。

▲總統蔡英文發表防疫武漢肺炎談話。（圖／記者李毓康攝）



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