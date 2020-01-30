WHO武漢肺炎會議「二度排除台灣」　陳時中喊話：WHO需要我們！

▲衛福部部長陳時中呼籲，台灣需要WHO，WHO也需要台灣。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎延燒多國，世界衛生組織（WHO）也相當頭痛，兩次召開緊急會議，但始終把台灣排除在外。對此，衛福部部長陳時中強調，台灣陸續出現病例，有患者、有經驗、有疫情資料和防疫措施，都是可以貢獻給WHO的，如果可以一起參與，得到更多國家的疫情資料，在防疫上一定幫助，因此也嚴正呼籲「我們需要WHO，WHO也需要我們」。

針對台灣一直被WHO排除在外，陳時中坦言，以國家跟衛福部立場當然是希望能加入WHO，像這種新型病毒開始，各國病例都不多，所以更需要集中疫情資料，台灣有病例、有疫情調查等資料，都是可以提供的，如果同時也可以得到更多國家的病例和資料，對整個防疫都是有幫助的。

請繼續往下閱讀...

陳時中強調，中央疫情指揮中心也每天都在跟民眾報告最新狀況，各國病例統計和資料都是有醫療意義的，整體防疫是不能有缺口的，所以嚴正跟WHO呼籲「我們需要WHO，WHO也需要我們。」

根據中央疫情指揮中心最新統計，昨（29）日國內新增109例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報730名個案，含9名確診、482名排除、239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。

目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作；其餘8名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中（7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果）。