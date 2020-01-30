「防疫視同作戰」　嘉縣召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備會議

▲嘉義縣長翁章梁召開傳染性肺炎疫情跨局處整備會議。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應武漢肺炎病例快速增加，嘉義縣政府30日下午召開嘉義縣「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」跨局處整備會議，由縣長翁章梁親自主持，已利快速並深入了解防疫整備狀況。他會上指示，縣府團隊需合力執行各項防疫整備工作，並請各局處瞭解各大賣場、通路的口罩供應情形，避免造成民眾恐慌。

縣長翁章梁表示，「防疫視同作戰」縣府盤點各局處現存有口罩存量，確認可供給與民眾有接觸機會的一線同仁配戴，將統一由衛生局發放至各一線單位，他也呼籲同仁，每一刻都要做好萬全準備，全力守護縣民健康。

翁章梁指出，嘉義縣尚無確診病例，但會做好各項防護工作，包括在各大機關單位、公園、風景區等公共場所張貼海報及跑馬燈宣導衛教觀念。他也呼籲民眾，不用驚慌，多洗手、少握手，避免病菌感染，如果身體不舒服，及早通報並且在家休息。

衛生局提醒，除了口罩與消毒等相關措施，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手。民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，歡迎撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢或至縣府免付費電話0800424850。