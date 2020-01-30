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全力向中央爭取補助　鄭文燦將請9立委參加市政說明

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▲鄭文燦將請桃園9名新科立委，向中央爭預算。（圖／市府提供）

▲鄭文燦將請桃園9名新科立委，向中央爭預算。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020新科立委即將於2月1日上任，桃園市到底有多少名立委？桃園市議會30日舉行「國民黨黨團總召交接典禮」，議長邱奕勝期議會不分黨派與市籍8立委攜手，到中央爭取預算建設桃園；惟心細的市長鄭文燦卻表示，桃園有9名新科立委，包括國民黨籍、連任成功的平地原住民立委廖國棟，其夫人是桃園市議員陳姿伶。▲鄭文燦將請桃園9名新科立委，向中央爭預算。（圖／市府提供）

▲議長邱奕勝(中)建議市長鄭文燦，安排市政說明邀請桃園新科立委參加，希望他們到中央為桃園爭取更多的建設和預算。（圖／市府提供）

鄭文燦說，近日內他將依議長邱奕勝建議，安排市政說明邀請9名立委參加，希望他們能到中央各部會幫忙桃園爭取更多的建設，期更多建設計劃和更多的財政挹注桃園。

鄭文指出，2020大選過後，恭禧桃園市議員魯明哲和萬美玲，轉任立委成功，另外，市議會還有兩位市議員，分別是國民籍的市議員陳萬得的夫人呂玉玲和陳姿伶的另一半廖國棟，也尋求立委連任成功。

由於，桃園市在中央補助款加上統籌分配稅款的財政補助，距離六都第五名的直轄市台南，以2020年來計算的話，還少了88億，這對桃園來說是不公平的。新的一年，鄭文燦表示將全力爭取中央合理財政待遇，也希望有9名立委的全力支持。

2020立委大選，桃園區域立委應選6席，國民黨當選3席，分別是魯明哲、萬美玲和呂玉玲，民進黨籍2席，分別是鄭運鵬和黃世杰，無黨籍1席是連任成功的趙正宇。另外，不分區立委國、民兩黨各有一席，分別是張育美和湯蕙禎；另和桃園有關的平地原住民立委廖國棟，因其夫人陳姿伶是桃園市議員，也被鄭文燦列入桃園的立委。

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