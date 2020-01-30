長沙首武漢肺炎重型病例治癒出院　57歲女患者一度呼吸衰竭

▲武漢肺炎。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

湖南長沙市衛健委30日宣佈，當地首例新型冠狀病毒肺炎確診重型病例經過救治，今日治愈出院。這名病患姓羅，為一名57歲女性，武漢市青山區人，為湖南省首例確診為新型冠狀病毒肺炎的重型病例，住院期間一度出現呼吸衰竭、心功能衰竭，後經醫護人員治療後逐漸好轉。

《人民日報》報導，這名患者於2020年1月16日下午4時左右到醫院求診，首診醫師根據患者病史及體格檢查，結合流行病學史，初步考慮為病毒性肺炎，後來經過專家研判與測試，懷疑新型冠狀病毒感染可能性大。

經採樣檢測為陽性，1月17日轉移至長沙公共衛生救治中心負壓病房進行隔離治療，並經大陸國家CDC基因測序確診為湖南省首例輸入性新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例。

住院治療過程中，患者在病程的第9天出現了病情的變化，肺部CT出現明顯進展，經長沙市第一醫院隔離病房全體醫務人員積極搶救治療，細心護理，肺部CT結果好轉，呼吸及生命體徵恢復正常，經兩次新型肺炎核酸檢測為陰性，達到出院標準。

根據湖南省衛健委，這是長沙首例治愈出院的新型冠狀病毒感染的肺炎患者。大陸國家衛生健康委21日確認長沙市首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。

此外，在同一天，郴州市首例治愈的新型冠狀病毒感染的肺炎患者也出院，是一名23歲的女性，來自湖南宜章，於7日-9日在武漢逗留，1月9日返回株洲，1月16日返回郴州市。

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