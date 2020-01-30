台南善化慶安宮託警代保管香油錢600萬元　警安全護鈔

記者林悅／台南報導

台南市善化慶安宮過年期間湧進大批香客，光是除夕至初五的香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，廟方擔心現金太多有危險，初一至初五每天晚上都請轄區善化派出所警員護鈔，將現金暫存派出所「槍櫃」，初六上班日由警方護鈔把現金安全存入銀行。

▲台南市善化慶安宮過年期間將香油錢、安太歲和光明燈等收入近6百萬元，暫存善化分局善化派出所，初六上班日由警方護鈔把現金安全存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化慶安宮總幹事魏素珍說，今年過年假期較短，也未因「武漢疫情」影響香客走春拜拜，加上好天氣，初一早上就湧入大批香客，把廟內擠得水洩不通，光是香油錢、安太歲和光明燈等收入，比去年多出約1百萬，但過年期間金融機構休息，只好把請善化派出所槍械室暫時挪為「金庫」，提供廟方存放，30日上午警方和廟方常務監查洪獻章、財務組長胡玉真等2人，逐一清點香火錢，再存入銀行，廟方十分感謝善化警方的配合。

善化慶安宮管理委員會主委張志勝表示，今年投注的香油錢與去年差不多，還好多虧了警方的幫忙，並稱讚這是最「大心」的服務。

善化警分局長方國璽為確保民眾能平安歡喜過春節，特別指示所轄各分駐、派出所，春節期間加強執行「存提領鉅額現金警方派員護鈔」之便民服務措施。另外，若全家出遠門也可請警員幫忙巡邏，其他如代叫計程車、門口遭車輛阻擋或找尋失蹤人口，只要和生活有關，都可請求協助。

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