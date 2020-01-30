新春迎鼠年春節活動多　台南遊客逾640萬人次

▲台南市政府指出，今年春節連假，各地遊客到台南走春觀光，約640萬人次到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年春節假期共有7天，各地遊客一如往年的到台南走春觀光，市區、廟宇及景區周邊道路湧現大量車潮，台南市政府觀光旅遊局統計，新春年假約640萬人次到台南旅遊，過年期間以到各地寺廟祈福為大宗，初二初三則以景點、風景區的親子郊遊為主。

過年期間，遊客多習慣到寺廟拜拜祈福，如南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹿耳門聖母廟及各大廟宇，每天都有眾多香客前往參拜。另外，遊客常去的市區巷弄、古蹟景點及夜市也是熱鬧非凡，市郊如：關子嶺溫泉區、七股鹽山、新化國家植物園及蕭壠文化園區等適合親子旅遊的景點為主。七股鹽山、走馬瀨農場及頑皮世界，則為遊樂區的前三大人氣王。

台南市區過年期間的旅館、民宿也喜迎遊客人潮，旅館及民宿住宿率初一約8成4，初二初三則達9成以上，郊區的虎頭埤、德元埤、雙春等露營營位也都一位難求。台南近年住宿供給市場已有成長，旅宿業住宿率仍維持高檔，顯示台南住宿市場仍呈現良性健康成長。

甫於去年10月10日開幕的國定古蹟「台南山上花園水道博物館」湧入逾4.6萬人次參訪、鄰近重新開幕的左鎮化石園區也超過2.2萬人次。另奇美博物館、台南都會公園等也都吸引超過3萬人次的遊客到訪。

每年春節限定的台南在地燈會，如月津港燈節已逾36萬人次參觀、普濟殿燈會有10萬人次、今年首次登場的龍崎空山祭也有4萬人次，顯示台南各地燈會均已打造出自我特色品牌及客群，每年可吸引50萬以上人次參觀燈會。

台南市長黃偉哲特別重視春節期間各項觀光活動，以熱鬧接待賓客過年心情展現台南的人情味，並表示台南各地春節活動將持續至元宵節後，如鹽水月津港燈節（至2/16）、鹽水蜂炮（2/7-2/8）、龍崎空山祭(至2/2)、永康大灣「斗笠燈會」(至3/1)、府城普濟殿燈會(至2/15)、府城成功燈會(至3/1)、神農街燈會(至3/1)，緊接有國際三大蘭展之一的台灣國際蘭展(3/7~3/16)，在後壁區台灣蘭花生技園區接續登場。

黃偉哲市長誠摯歡迎全國民眾到台南走春，輕鬆暢遊台南，來場春天輕旅行，並體驗台南獨有的美食與濃厚過年味。另外，觀光旅遊局陳信安局長提醒遊客，依中央氣象局報導，近日氣溫持續偏低、天候也較不穩定，建議遊客出門要記得攜帶雨具並做好保暖措施，並注意防疫相關措施，歡迎來台南玩得盡興、吃得開心。

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