影／馬英九台南新化發金鼠年福卡　鄉親受寵若驚主動走告受熱烈歡迎

記者林悅／台南報導

前總統馬英九28日由台南市議員林燕祝等人陪同，參訪台南新化護安宮、永康區凌霄寶殿武龍宮、紫龍宮及台南大天后宮等宮廟上香祈福，祈求上蒼庇佑風調雨順、國泰民安，發放洋溢祝福的「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」賀歲福卡，設計精緻討喜，民眾索取情形十分踴躍。

▲前總統馬英九台南行春，由台南市議員林燕祝等人陪同，參訪台南新化護安宮、永康區凌霄寶殿武龍宮、紫龍宮及台南大天后宮等宮廟上香祈福，並發放福卡，民眾索取情形十分踴躍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬英九前總統上午8時25分許抵達新化護安宮，令當地民眾感到驚喜，據指出新化屬山區鄉鎮，過去鮮少有政壇重量級人物會選在農曆新年前往，尢其南部天氣陰雨低溫，馬英九與不分區立委陳以信、林燕祝等人現身和大家近距離的接觸，著實有受寵若驚之餘，鄉親紛紛主動走告，招來更多人潮，爭相與馬英九拍照留念。

迎接農曆金鼠年，馬英九特別準備兼具發財金性質的福卡，發送給現場民眾，祝鼠年行大運，新的一年新氣象，事業、健康等更上一層樓，由於今年的福卡迥異於個人署名，特別列入夫人「周美青」，引來不少好奇的留言，大大提高馬粉們收集興趣。

促成馬前總統新化走春的市議員林燕祝不忘向鄉親致意，感謝大家在立委選舉期間的支持，雖未當選，仍會繼續關注地方事，有需要時自己將盡力服務，扮演好新化的女兒角色。

馬英九對國民黨新當選的不分區立委陳以信，本身具英國財經專家寄予厚望，盼台南歸仁人的的陳以真，能夠就近服務，解決台南財經問題 。

馬英九隨後轉往永康武龍宮、紫龍宮、台南大天后宮參訪上香祈福及發送福卡，並向到宮廟上香的民眾拜年，受到熱烈歡迎，各宮廟廟方主事者，特安排向馬英九導覽宮廟特色之餘，也貼心烹煮熱食供佳賓分享。

面對大陸武漢肺炎疫情擴大，馬英九向神明祈求中華民國國運昌隆，人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮。憂心表示，疫情愈來愈嚴重，死亡病例超過80例，台灣雖只傳少數病例，但防疫視同作戰，平日多流汗，戰時少流血，提醒大家一定要做好防範，出入人多地方要戴口罩，勤洗手，拱手不握手，防止疫情擴散。

►用途多，可舒緩、鎮定肌膚