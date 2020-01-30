台南市新春團拜　黃偉哲感謝春節堅守崗位全體人員

▲台南市警局、消防局、環保局等局處，春節連假堅守崗位服務民眾，獲黃偉哲市長感謝肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市大年初六上午在民治市政中心舉辦新春團拜，市長黃偉哲藉這個機會，除向市民朋友們拜個晚年，祝大家身體健康，萬事如意外，市府開工就很多事情要做，他感謝在年節期間辛苦堅守崗位、執行的警察、消防以及環境清潔工作人員，以及在各個景點服務市民的觀旅局、文化局、交通局人員。

黃偉哲說，對於疫情的部分，希望配合中央的疫情防疫，祈求疫情不要蔓延，但是我們也必須做好自助才能助人，所以說不管是口罩的供應，當然是優先供應我們台南市的民眾，其次能夠配合中央供應全國的需求，再有多餘才能想到供應境外的，所以當然是親疏遠近有別，所以他要去口罩口廠那邊，看看生產狀況。總之，整個防疫的過程，我們配合中央，不過分緊張，但是也要適度的做好自我防護的一些相關工作。

黃偉哲說，對於這波寒流，我們要高度戒慎恐懼，對於一些農漁可能碰到災損的部分，我們也請農業局及相關人員配合民政系統，適時掌握養殖、種植的狀況，最好是不要有災情，萬一有災情傳出，也第一時間能夠關懷農民，農業災損希望能降到最低。農民受到災損的狀況下，農民如果受到災損，也希望說第一時間就可以對農民朋友進行關懷，才能夠讓他們損失降到最低，而且能夠盡速復耕或者是復養。

黃偉哲說，市府一定要揚棄以前農民來反應災損的，政府機關才姍姍來遲動作遲緩，我們一定要在第一時間內，就表示對農、漁民朋友們的關懷，我也要求農業局等相關單位能夠做好。總之這波的寒流或這一波的疫情，我們一定要希望做好最好的準備，才能讓災情跟疫情降到最低。