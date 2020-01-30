境外汙染會帶來「武漢冠狀病毒」？　彭啟明解答了：別過度恐慌

▲彭啟明說，目前沒有研究指出，氣流可搭配冠狀病毒傳送到數十或數百公里之外的地方，不要過度恐慌。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

記者賴文萱／台北報導



武漢肺炎疫情在全球延燒，台灣目前也有8例確診個案，讓不少人擔憂。氣象達人彭啟明今（30）日在臉書指出，有朋友問，今天的風向有帶來些境外污染，還不算空污嚴重，但是否氣流會帶來「武漢冠狀病毒」？對此，他說出解答。

有名網友在臉書指出，境外汙染到了，這次髒空氣的源頭包含武漢，讓他很擔心。但氣流是否有可能會帶來「武漢冠狀病毒」？彭啟明對此表示，過去有探討細菌會隨沙塵長距離傳送，但目前沒有任何研究指出氣流可以搭配冠狀病毒傳送數十或數百公里之外地方，造成某地的感染。

彭啟明說，儘管這次的武漢肺炎的傳播路徑及方式仍有許多不清楚之處，但建議任何不必要的臆測聽聽就好，不要過度恐慌。

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▲中國大陸最新數據顯示，全國已有逾7000人確診武漢肺炎。（圖／路透）

根據中國大陸29日通報資料，大陸全國確診染病者已超過7000人，死亡病例新增38起，其中湖北省37起、四川省1起，總計死亡病例170例。

中國國家衛生健康委員會日前也證實，飛沫傳染是新型冠狀病毒（2019-nCoV）主要傳播途徑，但接觸傳播也是途徑之一；我中央流行疫情指揮中心則表示，飛沫與接觸都應避免，民眾要正確勤洗手、戴口罩。