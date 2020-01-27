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影／旅客入境必填「健康聲明卡」　航警局籲：不配合將依2罪責嚴辦

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記者孫于珊／台北報導

大陸武漢肺炎疫情持續蔓延！截至27日，台灣已累積5例確診，民眾無不繃緊神經，機場防疫人員也開始要求中港澳等地抵台旅客填寫健康聲明書，不過卻有旅客不乖乖配合，不僅未如實填報，還蓄意對檢疫人員咳嗽、嘻笑，除了中央流行疫情指揮中心27日提出嚴正斥責，航空警察局也發布聲明強調，若不配合防疫將依法嚴懲！

▲▼桃園機場因應武漢肺炎，機場檢疫及看板等防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝）

▲航警局強調，入境旅客若不配合真實填寫「健康聲明卡」等故意違反行為，將依《傳染病防治法》」及《刑法》妨害公務罪移送法辦。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

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航警局指出，從1月24日起，航空警察局及保一總隊支援警力，派員在松山、桃園、台中、台南及高雄等機場，協助疾病管制署檢疫人員收取中、港、澳入境班機旅客填寫的「健康聲明卡」。然而執行勤務以來，有少部分旅客態度消極、不願意配合，甚至出現當面對現場執勤員警及防疫人員咳嗽等行為。

為制止上述行為，有效防範新型冠狀病毒傳染，航警局呼籲，入境旅客務必真實填寫「健康聲明卡」，並尊重配合現場執行防疫工作的疾管署及支援員警指導，如有故意違反行為舉止，航警局將依《傳染病防治法》及《刑法》妨害公務罪等相關法令，追究可能涉及的刑責，嚴正執法偵辦。

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