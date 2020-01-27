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豆導聲請赴北京處理電影事務　法官打臉限境抗告後...武漢肺炎全面爆發

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▲▼導演鈕承澤（豆導）。（圖／記者孫于珊攝）

▲導演鈕承澤捲入性侵風波，遭限制出境、出海8個月，提抗告遭駁回。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）被控性侵女工作人員，遭限制出境、出海，台北地院重為裁定鈕自1月10日起限制出境、出海8個月，然而鈕不服提出抗告，但合議庭將鈕的理由一一打臉，審酌後仍認為鈕有潛逃及滯留未歸的可能，考量台灣目前外交處境艱難，若鈕落跑了，司法互助引渡機會低，因此駁回聲請，可抗告。

鈕承澤聲請指出，他已繳納保證金150萬元，且歷次審判程序中均親自到庭，沒有無故缺席；他是台灣著名導演，屬公眾人物，備受社會媒體關注，在媒體監督下，若無故不到庭，勢必受媒體大幅報導、任意揣測，進而影響個人名譽與信用；再者，他目前有固定居住所，但仍有高額房貸餘額，在現今台灣房市低迷情況下，難以變現，縱然變現也不足以清償負債，可見並無脫產潛逃及滯留國外的可能。

鈕承澤還說，他與被害女子已達成和解並支付和解金，若有逃亡之虞，根本無須如此；此外，本案相關證據保全，也無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人等可能。

鈕承澤再指出，鈕祜祿（天津）影視文化傳播有限公司2019年11月22日來信請他前往大陸，與團隊各工作部門當面溝通、商討電影拍攝場景及美術細節，也須於北京等地實地考察，這些相關工作均無法藉由通訊軟體代替，更無法指派他人代為參與，因為相關工作事宜仰賴個人專業。

鈕承澤繼續表示，自2018年12月6日，他被限制出境、出海，迄今已超過1年，讓他頓失工作來源，已嚴重剝奪他的工作權，導致生活無法為繼，也造成公司工作人員收入受到強烈衝擊，因此懇請准許暫時解除自2020年1月31日至2月18日限制出境處分，讓他能短暫出國處理電影業務。

▲▼鈕承澤出庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲鈕承澤想到大陸洽公，強調必須當面溝通商討、考察，因基於個人專業問題，他人無法取代，因此懇請准許暫時解除出境限制。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

但合議庭認為，鈕承澤雖有固定住居所，審理期間也都準時出庭，但他始終否認犯行，審酌鈕涉犯最輕本刑3年以上徒刑的強制性交罪嫌，加上名下不動產價值約1億元，又有國外工作計畫，及定期至國外靈修1至4週的生活經驗，可見鈕確實有足夠能力、資源長期停留國外。

至於到大陸地區進行商討電影拍攝場景及美術細節等事宜，合議庭認為，現今網際網路及通訊軟體發達，即時通話、同步視訊等方式皆可利用，也可指派專業人士前往洽商，因此難認鈕有出國的急迫性與必要性。

合議庭最後指出，參酌司法實務經驗，多位社會受矚目刑事被告於解除限制出境、出海後，即逃亡海外，造成媒體喧騰不休，加上我國目前外交處境艱難，若鈕無意返台，日後司法互助引渡機會甚低，勢必難確保刑事審判進行及刑罰執行；且鈕雖與被害女子達成和解，但與其是否滯留海外不歸，無必然關係。因此合議庭考量一切情狀後，16日駁回鈕的聲請。

▼鈕承澤提出的解除出境理由遭合議庭一一駁回，仍維持自1月10日起限制出境、出海8個月的裁定。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

▲▼鈕承澤。（圖／記者孫于珊攝）

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