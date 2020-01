17歲、7歲姐弟人間蒸發　母親超淡定還另結新歡

▲17歲的姊姊和7歲的弟弟至今仍失蹤。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

美國愛達荷州發生一起離奇失蹤案,兩名年齡分別為17歲和7歲的姐弟從去年9月失蹤,但是他們的母親蘿莉(Lori Vallow)居然一點都不緊張也沒報警,反而與一名剛喪偶的男子戴貝爾(Chad Daybell)結婚,甚至從愛達荷州搬到夏威夷居住。

綜合外媒報導,愛達荷州警方27日表示,他們和夏威夷警方合作在考艾島(Kauai)攔檢蘿莉及戴貝爾的車,但搜查後沒有發現兩名子女的任何線索。警方要求蘿莉在30日前把兩名子女帶到愛達荷州的衛生與福利廳(Edaho Department of Health and Health)。

離奇失蹤案的起因是去年7月的一起搶案,羅莉的哥哥與妹夫吵架之後開槍擊斃對方,並聲稱是出於自衛,但哥哥也在12月不明不白地死去。羅莉的丈夫過世之後,她帶著兩個孩子投奔愛達荷州的娘家。

兩個孩子從9月失蹤後,羅莉非但沒有報警,還在11月初與剛喪偶的男子戴貝爾結婚。戴貝爾表示,妻子於10月19日自然死亡。

警方質問羅莉和戴貝爾,羅莉說孩子去了亞利桑那州的親戚家,但警方很快就發現羅莉並沒有說實話,次日再找羅莉時,兩人都不見蹤影。

警方調查戴貝爾妻子的死因,在猶他州進行屍檢,但目前屍檢仍無結果。警方認為,在妻子之死和兩個孩子的失蹤案中,戴貝爾都是關鍵人物,只要蘿莉的孩子能露面,許多疑問將迎刃而解。

兩失蹤孩子的祖父母表示,將懸賞2萬美元(約新台幣60萬元)尋找孫子。他們懷疑兒子是被謀殺的,認為媳婦和戴貝爾都是邪教信徒。

The doomsday-obsessed couple, Chad Daybell and Lori Vallow were served with a search warrant—but authorities did not find Vallow’s children, Tylee and J.J., with them in Princeville on the island of Kauaihttps://t.co/4BrImFXaoX