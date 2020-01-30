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高溫能殺死新型冠狀病毒！　專家曝「洗熱水澡迷思」：不切實際

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▲洗澡,浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲醫師張鴻表示，洗熱水澡無法預防病毒傳染。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續擴散，武漢同濟醫院專家組先前曾公佈《新型冠狀病毒肺炎診療快速指南》，稱「冠狀病毒對熱敏感，可保持56度30分鐘」。不過，北京朝陽醫院呼吸與危重症科副主任醫師張鴻表示，以洗熱水澡、蒸氣浴等方法來預防傳染是不切實際的作法。

據悉，《新型冠狀病毒肺炎診療快速指南》中顯示，新型冠狀病毒病的自然宿主可能是蝙蝠，「冠狀病毒對熱敏感，可保持56度30分鐘，乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒。」

不過，據科技日報報導，張鴻醫師對此表示，酸然此次的新型冠狀病毒對熱敏感，在56度環境下30分鐘就可以滅掉，但有些病毒可能需要更高的溫度，或者更長的時間才會被消除，「因此洗熱水澡、蒸氣浴等方法都無法預防傳染。」他強調，人不可能洗56度的熱水澡，而且還要持續半個小時，「如果真的感染了新型冠狀病毒，僅靠調高室溫或洗熱水澡是不能有效殺死病毒的。」

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲武漢肺炎持續擴散至世界各地。（圖／路透）

張鴻指出，人類是恆溫動物，體溫約保持在37度左右，無論是調高外界溫度或洗熱水澡，都無法改變體內溫度，即使瞬間達到，大腦體溫中樞感應到時，也會立即調節過來。

此外，對於外界所說的「熱水澡可以作為物理清洗，降低手部、皮膚、咽喉、黏膜等部位病毒的濃度」一事，張鴻認為是無稽之談。他提到，物理清洗跟水溫沒有關係，溫水同樣可以達到清洗的目的。

張鴻表示，一般民眾跟病人無密切接觸，且身體部位有衣服遮擋，沒有暴露在外，所以沒有必要反覆洗澡。另外，他也提醒，除了水溫過高容易燙傷之外，洗澡過後還要注意保暖，甚至洗澡時水溫高，室內外溫差過大，導致免疫系統狀態不穩定，反而更容易感染各種病毒，引發呼吸道感染的症狀。

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