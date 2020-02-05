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口罩實名制明上路　陳時中：下午展開藥局系統「壓力測試」

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制6日上路，健保署也緊急修改全國電腦資料庫系統，以便口罩如期配送。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今（5）日下午3時起，他會到各大藥局進行壓力測試，而首日的口罩都已配送完成。

陳時中表示，6日上線的口罩實名制，不會提供外國人購買，而台灣除了2例家庭親密關係感染外，其他都是境外移入，不建議來旅遊的外國遊客戴口罩，但若不放心可以自備。另外，針對在台外國人，由於台灣健保涵蓋率高達99%，就算沒有健保資格的新住民，用居留證也可購買。

請繼續往下閱讀...

另有媒體提問，屏東春日鄉一個藥局要負責4900名鄉民口罩配送，負荷量偏大，另有128家醫院口罩數量低於儲存量，多少天內可以補足？

對此，陳時中回應，醫療人員為防疫最前線，為醫用口罩第一優先使用對象，現階段指揮中心將透過每日撥發徵用口罩，盡力滿足第一線醫護人員需求，1月31日以來，已撥用255萬片口罩至地方政府衛生局，優先提供防疫需求，也緊急進口200萬片口罩，目前驗收中，將以最快速度一併納入撥量提供醫療院所需求。

另外，一個藥局要負責多少人，只是一個平均值，像是新北市有些區域人很多，但藥局沒這麼多，不過生活圈都會跑到板橋，依據市場既有原則，分配上應該沒有問題。衛福部也設計了相關資訊系統，監控大家的販售速度與情況，適時再做調配，假設原來市場模型是正確的，未來也會依照該模型分配。

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